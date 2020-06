Su ex la acusó de violenta, pero ella lo desmiente: "Me parece patético lo que hace"

Valentín y Valeria supieron ser pareja. Y hasta tuvieron una hija. Pero en el último tiempo han mantenido un enfrentamiento lamentable, que encima tomó estado público. Más allá del miedo por el coronavirus, su historia es de lo más comentado.

Ayer, él aseguró en LA BRÚJULA 24 que era víctima de la violencia de ella. Dijo que continuamente le deja pintadas intimidantes en su domicilio, que lo amenaza y hasta le rompió el auto. Pero hoy, su ex lo desmintió.

Como sucede habitualmente, Valeria tuvo su derecho a réplica y negó todas las acusaciones del padre de su hija. "Las cosas no son como dice, y como mujer me parece patético lo que hacen por parte de sus abuelas y tías".

"Están continuamente hablando de mi nena en las redes, poniendo cosas del pasado. Él es un terrible pelotudo al permitir que expongan a su hija así. Si el tema es conmigo que digan lo que quieran, pero ponerse a pelear con mi familia y conocidos míos me parece que está de más", lamentó.

Respecto de las acusaciones, señaló que "yo quedé embarazada de él, que me maltrató durante el embarazo, pero no me interesa seguir hablando de mi hija. Quiero que se sepa mi parte, viví tortura por él, me ha dicho cosas horribles de la nena".

"Hasta han acusado que no era de él, yo misma tuve que hacerme un ADN para comprobarlo. Las acusaciones de su hermana, que dice que yo era amante de su hermano, pero yo no lo violé para quedar embarazada. Me parece que esta gente habla de cosas que nada tienen que ver", agregó.

Y negó ser autora de las supuestas pintadas. "Él se borró dos años y hace un año y medio volvimos a intentarlo. Es mentira que hace 7 meses que no ve a la nena, el mes pasado estuvo en casa. No es como contó que la relación se terminó hace dos años. Mensajes y peleas como toda pareja uno manda, siempre, pero ellos solo cuentan su parte".

"Que muestre si yo realmente le pinté eso de pito corto. Muchas cosas de las que puso son mentiras. Ya hice una denuncia, y la bronca de ellos es que voy legalmente por una deuda de alimentos. Tengo las cámaras donde se ve que él me destrozó el auto, rompió todo el parabrisas y los cuatro vidrios también", aseveró.

Y cerró: "Si supuestamente soy una loca como dicen, ¿por qué hace un año y medio quiso volver a estar conmigo?. La última vez que estuvo en casa fue el 18 de mayo.