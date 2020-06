El drama de Valentín: "Hace más de dos años que mi ex no me deja en paz"

Valentín vive un calvario. Hace dos años y medio que su vida cambió y el hartazgo se apoderó de la rutina. En diálogo con LA BRÚJULA 24, el joven detalló la escalada de violencia de la cual ha sido víctima en este último tiempo, acusando a su ex pareja, una mujer con la cual tuvo una hija a la que hace meses no ve.

"Hice la denuncia en Fiscalía pero la situación sigue igual. El conflicto es entre mi ex y yo. La semana pasada me rompió el parabrisas del auto, me pintó el negocio. Me amenaza de muerte a mi y a mi familia vía Facebook. Hasta siento vergüenza de todo lo que me dice", resaltó, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, explicó que "tengo un taller. Destruyó mi camioneta a ladrillazos, a los dos días vino y tiró pintura, grafiteó todo y anoche rompió el vidrio del frente. Escribe groserías, ella advierte lo que me va a hacer y luego lo cumple".

"No hice nada para que tenga esa conducta. Tengo una hija de tres años con ella, no la engañé porque ni siquiera éramos pareja. Hace siete meses que no veo a mi hija, pese a que cumplo con la cuota alimentaria. Me dice que no me va a dejar vivir tranquilo. Le molesta que yo pueda estar con alguien", sostuvo visiblemente molesto, en otro segmento de la entrevista radial.

Con relación a cómo actúa frente a cada episodio violento, admitió que "ir a la comisaría es perder el tiempo. Pido una orden de restricción y como no pudo ser notificada no se cumple. con la medida".

"Desde que mi hija nació la vi cinco veces. El Juzgado de Familia aprobó una revinculación conmigo y mi mamá, fuimos a verla un mes y medio todos los viernes en Fiscalía. A pesar de que se aprobó la solicitud, no apareció más", cerró Valentín.