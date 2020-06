"Los desechos del relleno sanitario son del municipio, no de los cartoneros"

El subsecretario de Gestión Ambiental de la comuna, Matías Insausti, se expresó esta mañana en LA BRÚJULA 24, con relación a la controversia que se generó a raíz de la denuncia radicada por un trabajador (de apellido Prieto) quien asegura que le enterraron una voluminosa cantidad de cartón y ropa, varias toneladas valuadas en un alto valor monetario.

"Esos desechos no eran de él. Ni el municipio ni yo fuimos notificados de una denuncia penal. Solo hay una nota por mesa de entrada. Él es un particular que no está habilitado a ingresar al relleno sanitario y menos aún al galpón. Incluso tampoco está habilitado a comercializar esos elementos", sostuvo Insausti, en su charla con el periodsita Germán Sasso.

En esa misma dirección, aclaró que "gracias a información que recabamos en este tiempo, solicitaremos que se inicie una investigación por la comercialización de ese material del relleno sanitario. Manejaba montos que hacen pensar que no era un cartonero cualquiera. Eso es lo que promueve nuestra investigación porque existe mucha diferencia con lo que cobran los recicladores registrados".

"Hasta hace un tiempo, era muy informal la situación. Desde el año pasado, se formalizó el trabajo de recicladores a 40 familias para que tengan cobertura, ropa y seguro de trabajo. Ahora, en este contexto de pandemia, se trabajó en un protocolo para que puedan trabajar. La actividad que realizan es muy importante para el medio ambiente, pero sobretodo para la economía de las familias", recalcó el funcionario comunal en otro segmento de la entrevista radial.

Sobre la operatoria, explicó que "el municipio les cede el predio y les paga a una Cooperativa, otorgándole las máquinas. Esta persona aclara que no le convenía ser parte de este convenio para no cobrar lo mismo que el resto. Se han dado episodios violentos. Incluso, hasta yo mismo fui amenazado. Días atrás golpearon al balancero, tiraron clavos miguelitos para romper las cubiertas de los camiones y hasta se han robado alambrados. Son una enorme minoría con respecto de aquellos que hacen un trabajo importantísimo. La gran diferencia está en el dinero que ganan".

"Aparentemente, este hombre había organizado una compraventa dentro del relleno y hasta una mini-empresa para vender trapo. Teníamos testigos, información para hacer la denuncia y por esta nota que presentó este señor podemos formalizar la denuncia. Formalizamos el trabajo a 40 familias, la separación del residuo seco es fundamental porque hay muchas Pymes que dependen de los recicladores. Esto es parte del compromiso que tomó el intendente Gay en el marco del cuidado del medio ambiente".

"La que funcionará en el relleno sanitario será muy parecida a la ecoplanta que se encuentra en Cerri, la cual hoy es administrada por una cooperativa de trabajo para que no exista una desigualdad en la ganancia", añadió.

Por último, sobre este episodio puntual, Insausti enfatizó: "El material se enterró por una cuestión sanitaria. No teníamos la procedencia del mismo. En el galpón no estaba ni siquiera acopiado, había roedores, algo que pone en riesgo la situación sanitaria de las personas que trabajan en el reeleno sanitario por el COVID19".