Los bahienses, discriminados en varios distritos por el coronavirus

La fuerte polémica instalada en torno a la libre circulación de bahienses en ciudades de la zona crece minuto a minuto. La excusa, claro, es el COVID-19.

A la postura del Intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, que no permite el ingreso de residentes de Bahía Blanca en su distrito, se sumaron otros como Coronel Suárez.

Luciano es un bahiense que vivió en carne propia todo lo expuesto. En las últimas horas envió un mensaje a LA BRÚJULA 24 para contar lo ocurrido.

"Realizo tareas esenciales de mantenimiento de sistemas de comunicación, tengo el permiso con la aplicación Cuidar que tramité por la web, pero por ser de Bahía Blanca no me están dejando ingresar en ningún lado", relató.

"En Huanguelén solo pude pasar con un patrullero que me acompañó hasta donde tenía que ir y después me escoltó a la salida. Me pedían que tuviera un hisopado realizado, cosa que me parece irrisorio", agregó, indignado.

Y cerró: "Ahora estoy en la rotonda de Suárez y el cementerio, y tampoco me dejan entrar".

Cabe recordar que el propio Gay avisó, en diálogo con este medio, que si no se reveía esa decisión, podría tomar la misma determinación con aquellos que quieran entrar a Bahía.