Violento al volante: le tiró el auto encima a una mamá y sus hijas

El susto y los gritos aterradores de sus hijas le quedarán para siempre guardados en su cabeza a una mujer que en las últimas horas fue víctima de una violenta escena por parte de un verdadero loco al volante.

Aún con sus manos temblorosas y tras hacer la correspondiente denuncia policial contra Marcelo Fabián Sbarski, la mujer compartió la aterradora experiencia a través de las redes sociales.

"Necesito compartir algo horrible que nos ocurrió a mis hijas y a mi. Ese tipo de la foto nos siguió en su auto, lo cruzó delante del mío violentamente y clavaba los frenos una y otra vez. Cuando yo trataba de esquivarlo se volvía a cruzar, si frenaba, el también frenaba y nos tiraba el auto de costado cuando quería escapar tratando de pasarlo", escribió la víctima.

Según el relato, si bien al principio pensó que se trataba de un enojo momentáneo por parte de Sbarski, su percepción fue cambiando con el correr de los minutos.

"Me daba gracia que alguien se altere así porque una mina lo pasase (esa fue mi primer percepción), luego cuando en vez de seguir su paso y dejarnos tranquilas seguía frenando delante mío y no me permitía pasar, me empecé a asustar. De pasar a ser un machirulo con el orgullo tocado, empezó a ser una amenaza", agregó.

Según el texto, en el momento de las peligrosas maniobras, el hombre venía acompañado por una mujer.

"Mis hijas se asustaron, empezaron a preguntar: “¿mami, qué pasa?”, “mami, ¿qué nos quiere hacer?”, “mami tengo mucho miedo”. Agarrense bien, no tengan miedo hijitas”, explicó.



"Sentía que si frenaba, este tipo podía dañarnos o quizás había alguien atrás siguiéndonos. La cabeza no me paraba y solo trataba aterrada de escapar", agregó.

La mujer intentó comunicarse con el 911 con el celular en altavoz, pero entre el susto y la vorágine, no pudo.

"Yo repetía sin parar: “por favor ayuda vengo por Newbery casi Tres Sargentos con mis dos hijas. Dos tipos en un Sandero gris nos siguen, se nos ponen adelante y nos tiran el auto de costado”, explicó

"A la altura del radar, logré ponerme al lado y cuando ya estaba a punto de librarme, volvió a tirarnos el auto con todo, volví a cordonear y esta vez fue peor, pudimos volcar", contó.

"Hice un par de cuadras más y llegué a casa. Bajamos y comencé a llorar, desahogué una pena de impotencia y de vulnerabilidad, de sentir que la vida de mis hijas corrió peligro, que nos podía haber matado. Volví q llamar al 911 esta vez pude hacerme entender", completó.



"Por seres así como vos tenemos la sociedad en q vivimos, por seres como vos reclamamos #niunamenos", finalizó.