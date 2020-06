Francisco Cantamutto: "Soy sospechoso por hacer mi trabajo"

Esta mañana, y mediante una denuncia realizada por la Universidad Nacional del Sur, se conoció que Francisco Cantamutto, un docente de la casa de altos estudios, que a su vez es investigador del CONICET, había sido espiado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Al respecto, en diálogo con el programa "Nunca es Tarde" de la LA BRÚJULA 24 FM 93.1, el propio integrante del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS) contó cómo fue que se enteró que estaba siendo investigado.

"Junto a otras 64 personas nos negaron la participación a una cumbre internacional en Buenos Aires hace algunos años; y ahí nos confirmaron que tenían fichas nuestras, y que por nuestros perfiles no nos iban a dejar participar, porque éramos potencialmente peligrosos" comentó.

Automáticamente Cantamutto aseguró que "la denuncia la hice en 2017 cuando me enteré, y tengo un recurso de habeas data, donde la justicia me dio la razón y les exije que me digan qué información tienen de mí. Cancillería aseguró que los datos que tenían se los habían enviado desde la AFI y el Ministerio de Seguridad. Ellos aún no respondieron".

Sobre qué datos pueden tener, el economista contó que "no se exactamente qué información tienen de mi persona. Por los trascendidos, se me atribuyen como sospechosas actividades de mi trabajo, a saber, notas de opinión en medios nacionales por ejemplo".

Y de la mano con esto aseguró que "en la lista hay cerca de 28 universitarios o académicos que trabajan en el CONICET. La Universidad de 3 de Febrero incluso se presenta como querellante, porque la ponen como un nido de revolucionarios".

Por último, y a modo de conclusión, reflexionó: "Lo hago a un lado de mi persona porque no tengo nada que ocultar. Creo que eso tiene que llamar la atención. Hay periodistas de todos los colores políticos. Hay una rémora enquistada, y hay que ver cómo se desmonta esto, porque no aportan a nada".