Tiene 5 hijos, se quedó sin trabajo y la desalojan por no poder pagar el alquiler

Romina está desesperada. Por ahora vive en Villa Delfina con sus 5 hijos, en México al 2300, pero está por quedarse en la calle. Por eso, aseguró, no tuvo más remedio que salir a pedir ayuda públicamente.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, la mujer contó que se dedicaba a cuidar abuelos y limpiar casas, pero desde que empezó la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno, no pudo volver a trabajar.

"Me acaban de echar a la calle, me dieron 3 días para buscar otro lugar. No cobro asignación hace ya 10 meses porque el papá de los nenes falleció. La verdad que no se dónde voy a ir a parar", comentó.

Y agregó: "No tengo para pagar un alquiler, cuento únicamente con 3 mil pesos por mes y nadie te alquila con eso. Me quedé sin trabajo y no consigo nada tampoco".

"Hasta ahora me manejo con los merenderos y la sociedad de fomento, no encuentro otra forma para poder darles de comer", cerró Romina, que cuenta con el número de contacto 0291-156-416095.

Cabe destacar que luego de la nota realizada por este medio, desde el área de Políticas Sociales de la Municipalidad se comprometieron a contactarse con ella para evaluar su situación e intentar ayudarla.