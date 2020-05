Cuatro estudiantes de la UNS ayudan a los docentes a usar herramientas teconológicas

View this post on Instagram

Hola! Somos APE y te venimos a ayudar! Somos una organización de amigos especializados en informática con el principal objetivo de mostrarte de manera fácil y sencilla el uso de distintos programas y aplicaciones para que tu trabajo sea más eficiente y le llegue mejor al alumno. En estos tiempos de cuarentena vemos que en ocasiones a los docentes les surgen dudas sobre el uso de distintas aplicaciones como de video llamadas, de armado de texto, armado de video y también de diapositivas entre otras cosas. Sean libres de consultar sus dudas sobres cualquier aplicación que estén utilizando o que quieran empezar a usar. Somos APE y estamos para ayudar. Aclaramos que estamos realizando un servicio a través de esta página y no esperamos ningún tipo de remuneración. Y pregunta que seguramente tu duda y nuestra respuesta ayuden a muchas personas. #educacion #educación #profesores #docentes #cuarentena #bahiablanca #argentina #maestros #escuela #primario #secundario #ayuda