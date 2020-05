"Toda la Argentina, salvo el AMBA, pasa a la fase cuatro"

El presidente Alberto Fernández anunció esta noche junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof que “en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana de la provincia seguirá la cuarentena como hasta ahora”.

Luego de una detallada descripción de los números del coronavirus en la Argentina, el Presidente señaló que “toda la Argentina, menos el AMBA, todo lo demás pasa a la fase cuatro. El AMBA sigue en la fase tres. No es ni un avance ni un retroceso, es trabajar con seriedad. El objetivo no se ha podido lograr pero allí la densidad es muy grande y todo se hace muy complejo. En AMBA siguen las cosas como están hoy. Eso quiere decir que para habilitar comercios o industrias hay que pedirle permiso al Poder Ejecutivo Nacional. Sigue estando prohibido el transporte interseccional, salvo para quienes hacen los trabajos esenciales. En el resto del país, está en manos de intendentes y gobernadores según corresponda. Para las grandes empresas, como siempre hemos dicho, queremos que no se utilice el transporte público. Por lo tanto las empresas o industrias que quieran reabrirse deberán ocuparse del traslado de sus trabajadores hasta el lugar del trabajo. No podrán movilizarse por transporte público”.

“La Argentina sigue el mismo proceso que venimos esperando que ocurra. La cantidad de casos se ha logrado ralentizar un poco más, la cantidad de fallecimientos, que siguen ocurriendo, están dentro de lo que pensábamos que iba a ocurrir. Diría que las cosas están ocurriendo como lo venimos pensando y planeando”, sostuvo el Presidente.

Y agregó: “Nosotros hemos sido muy estrictos en este tiempo. Y cuando digo nosotros hablo de la sociedad argentina, que ha escuchado nuestro pedido de cuidarse y de cuidar a los otros. Lo han hecho de un modo magnífico. Nosotros tenemos un enorme orgullo del comportamiento de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Vemos que por ese comportamiento estamos logrando los objetivos”.

“Si uno mira cómo evoluciona Argentina, uno se sigue dando cuenta que es una situación bastante controlada. No tiene sentido que repare sobre los números. Si se compara con la situación de otros países del continente, como Ecuador, Brasil y Chile, uno ahí puede mostrar el éxito que tuvimos como sociedad controlando la pandemia. No conocemos cómo esto se va a seguir desarrollando”, agregó.

El Presidente pidió “no perder de vista que es un virus que salimos a buscar, no nos busca. Cuanto más nos protejamos mejor será para nuestra salud. La relación de muertes por la pandemia con habitantes, por cada millón de habitantes, Argentina tiene seis fallecidos. Muestro esto para que vean que tiene sentido el esfuerzo que estamos haciendo. Que tiene mucho sentido. La Argentina ha logrado aplanar la curva de casos y fallecimientos. La Argentina ha logrado que la duplicación de contagios se haya aumentado a 25 días. Hemos logrado fortalecer el sistema de salud y ganamos tiempo como sociedad para prepararnos”.

“En estos días escuché hablar a muchos, con impaciencia, de atender la economía. A todos nos preocupa mucho. Sabemos del padecimiento de los que no la están pasando bien porque tienen sus negocios cerrados o no pueden trabajar, ni hacer todo lo que quisieran hacer en términos de desarrollo. Sabemos el problema que la cuarentena genera a los fines del desarrollo económico. Por eso prestamos atención con medidas para los que más lo necesitan”, señaló.

El Presidente hizo especial referencia al caso de Suecia y de Noruega. “Suecia tiene 14 muertes más que Noruega. En números relativos, Suecia tiene el doble de habitantes que Noruega. En muertos por cada 100 mil habitantes, Noruega tiene cuatro y Suecia 31. En cantidad de infectados, Suecia tiene 25 mil y Noruega 8 mil. Cuando a mí me dicen que siga el ejemplo de Suecia, la verdad lo que veo es que Suecia, con 10 millones de habitantes, cuenta 3.175 muertos por el virus. Es menos de la cuarta parte de lo que la Argentina tiene. Es decir que lo que me están proponiendo, es que de seguir el ejemplo de Suecia, tendríamos 13 mil muertos”.

“Estamos muy presentes para que veamos los efectos de prestarle y no prestarle atención a la cuarentena. Aquellos que dicen que el problema es que la cuarentena genera desempleo, hoy he conocido que en el Departamento de Estado estiman que la pérdida de empleos será de 20 millones y medio de personas. Que en dos años de la crisis de 2008, dos millones perdieron el empleo. Y que en dos meses, el coronavirus se ha llevado 20 millones de empleo. Digo esto para que no le mientan más a la gente. Tengo la suerte de gobernar con gobernadores a los que valoro mucho en esos trabajos. Y hay otros que en Twitter provocan descalabros en la gente. En el lugar más conflictivo que tenemos (AMBA), quienes están a mi lado piensan lo mismo que yo, y estamos trabajando en ese sentido”, aseguró.

“Terminemos esta discusión en las que nos han metido falsamente que si abrimos la economía la gente va a estar mejor”, enfatizó.

“Cuando empezó la cuarentena, la duplicación de casos era 2.3. Hoy está en 25.1. Hemos logrado un resultado maravilloso y es que la duplicación de casos se de en los tiempos que nos proponemos. También digo que estos resultados no son iguales en todos lados. El total del país, se contagia cada 25.1 días. El área metropolitana no lo logra. Tiene que ver con la naturaleza demográfica de la región. Es la región más densamente poblada y en donde el contagio se facilita de mejor modo. La región que recibió la mayor cantidad de viajeros infectados. Eso explica que al AMBA le cueste”, dijo el Presidente rodeado de Rodríguez Larreta y Kicillof.

Y subrayó: “El trabajo de los gobernadores ha sido magnífico. Y por eso tengo la alegría de decir que estamos logrando los objetivos, pero no hemos ganado la batalla. Tenemos los casos confirmados en el AMBA. Hoy el 86,6 de los casos se concentran en el AMBA. Eso explica la mayor dificultad. Le pido a los porteños como yo y a los vecinos del Gran Buenos Aires, que tengan en cuenta que acá está concentrado el riesgo de toda la pandemia. Que no podemos salir a tontas y a locas porque a algún pillo se le ocurre decir que lo más importante es la economía y abrir todo en desmedro de la gente”.

Fuente: Infobae