Conocido humorista recordó al médico bahiense: "Cuesta procesar este vacío"

El fallecimiento de Ramiro Bassi, el médico bahiense que murió en la noche del martes luego de la tragedia aérea ocurrida a la altura de Esquel con un vuelo sanitario, despertó las sensaciones más tristes entre todos aquellos que lo querían y ya lo extrañan.

Uno de ellos es Juanjo Salce, conocido artista oriundo de la ciudad y con el que compartió inolvidables momentos junto al "Bolsa" (como le decía), siendo amigos inseparables desde la secundaria hasta el lamentable episodio que truncó la vida del facultativo.

"Son momentos bastante difíciles, uno no termina de procesar lo ocurrido. Era muy amigo mío. Pasamos mucho tiempo juntos, él en mi casa o yo en la de él, sobretodo en el tiempo de estudiantes universitarios. Era un tipo bastante serio, reservado, prolijo y nos hicimos muy amigos en el colegio", mencionó Salce, en LA BRÚJULA 24.

Y mencionó con hondo dolor, en su charla con el periodista Germán Sasso: "Teníamos una amistad de mucha confianza. Una vez por semana cenábamos y hablábamos por teléfono prácticamente a diario. Incluso hablé el mediodía previo al accidente. Le pregunté una cuestión vinculada con España, porque él viajaba mucho. Nos pusimos a charlar un rato por Whatsapp, me contó que estaba teniendo apenas un 20% de los viajes sanitarios respecto a los que tenía normalmente por el tema del coronavirus".

"Cuesta procesar que esta persona no va a estar más. Estoy tratando de entender lo que ocurrió. Ayer me puse a buscar fotos, videos con su hijo Benja, pienso en ese vacío que queda y es tremendo".

"Lo llamaba para aconsejarme porque me dolía algo y me decía que vaya a un especialista. Era muy puntilloso con su profesión. Le escribía y me contestaba enseguida. A él le hubiera gustado que salga a hablar sobre él o haga la publicación que hice en Facebook, por eso lo hago. Nos conocimos en el Colegio Nacional N°1, nos hicimos muy amigos, ambos nos fuimos a Buenos Aires a estudiar y éramos un grupo de cuatro estudiantes, uno de ellos fue el que me avisó de su muerte", enfatizó en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, explicó cómo se enteró del fatídico hecho: "Con la cuarentena tengo los horarios desordenados porque ahora no estoy trabajando. Cuando uno de nuestros amigos en común (Marcelo) me llamó para avisarme, inicialmente no lo atendí porque no pensé que se comunicaba por algo tan grave. Después me volvió a llamar y me comunicó la triste noticia".