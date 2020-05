"Me tengo que morder la lengua, pero el panorama es realmente muy malo"

El 70% del PBI argentino está afectado por las restricciones derivadas de la cuarentena para prevenir el Covid-19 y esas medidas impactan, en diversa medida, sobre dos tercios de los puestos de trabajo. Los datos fueron aportados por Marco Lavagna , director del Indec , durante una reunión online con empresarios de la Fundación Mediterránea, donde remarcó que se debió extender la red de contención a los sectores medios y medios bajos de la sociedad para evitar profundizar problemas que venían de antes , ya que de los 20 millones de trabajadores activos, sólo la mitad son asalariados formales.

Sobre la discusión sobre si se levanta y cuándo la cuarentena , reconoció que -como buena parte de las decisiones que se toman- será un avance "a prueba y error, sin manual ni historia previa" , y apuntó que las medidas del Gobierno permiten "suavizar la caída de la curva de la economía, pero todo es costo fiscal". Aunque se mostró partidario de bajar impuestos a la producción -hizo referencia a su paso por el Congreso y sus posiciones al respecto- señaló que esta crisis impone limitaciones y primero "habrá que estabilizar".

Respecto de la aceleración de la emisión monetaria para que el Tesoro cuente con recursos, Lavagna dijo que por ahora "no está habiendo un gran impacto en la inflación" . Dijo que cerca de dos tercios de la emisión fue a letras que estaban en el mercado; a futuro, indicó, dependerá de cuánto se extienden la cuarentena y la pandemia. "Ahora hay que llegar y dar contención; el Estado debe estar presente. Tampoco esto significa que hay que descuidarse y no mirar hacia adelante".

Sobre por qué hay inflación con precios congelados y recesión, admitió que "no es fácil entenderlo; no hay lógica. El año pasado ya había recesión y cerramos con inflación. Muchas veces las recesiones prolongadas no sirven para bajar la inflación porque hay aumentos por supervivencia. Además, hay muchas distorsiones en los canales de comercialización".

La presentación fue seguida por 250 participantes y allí adelantó que podría haber cambios en la medición del PBI. En respuesta a una consulta del economista Jorge Vasconcelos (vicepresidente del Ieral, el instituto de investigaciones de la Fundación), Lavagna explicó que la medición del Producto, que se hace en base a salarios, "probablemente se terminará haciendo un ajuste por horas trabajadas; como Indec seremos muy transparente con cualquier cosa de este tipo".

Lavagna reconoció que todavía no se resolvió si se suspende el censo de población que debe hacerse este año en octubre ; los mayores inconvenientes pasan por el trabajo de campo previo, que venía con algunas demoras. La decisión se tomaría en dos semanas. Además, en agosto empezará el censo económico, con un reempadronamiento de unidades para iniciar las encuestas en 2021.

Deuda, un problema global

El titular del Indec habló de la deuda para señalar que el punto de partida en el mundo no es el mejor. "El ratio entre deuda y Producto es muy elevado en economías avanzadas y emergentes. Es posible que veamos crisis de deuda en distintas partes del mundo , porque todo lo que se inyecte ahora por la crisis será condicionantes de las futuras generaciones".

En ese marco, agregó que espera que la Argentina "pueda terminar resolviendo la renegociación de su deuda de la mejor manera posible"

En el cambio de la lógica de funcionamiento internacional que implica la pandemia, enumeró las estatizaciones y los proteccionismos: "Hay un reacomodamiento de la macro mundial" que, obviamente, condicionará los vínculos de la Argentina en función de "si las condiciones que ofrecen del otro lado convienen o no al país".

Lavagna admitió que como economista debe "morderse la lengua" para no hacer proyecciones porque primero está su función institucional. "Todo el sistema de funcionamiento del Estado se ha puesto a prueba", dijo respecto del desafío que abrió el Covid-19, y enfatizó que en este contexto las estadísticas "toman un rol fundamental". Pidió entonces a los empresarios "colaborar" respondiendo encuestas y llamados "para mantener un sistema estadístico confiable, para no tener que discontinuar ninguna serie".

Fuente: La Nación