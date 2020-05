Evalúan cancelar la Copa Libertadores y la Sudamericana 2021

Si bien en la Conmebol se ajustan a lo anunciado formalmente, los directivos de competencias evalúan un plan B en caso de que las autoridades sanitarias de la región no acuerden al mismo tiempo el regreso a la actividad deportiva. Si no pueden reanudar las copas Libertadores y Sudamericana, correrán los partidos a 2021 y de esta manera el año que viene no habrá nuevas ediciones.

“No existe un tope concreto. Aquí en Paraguay la sociedad comenzó a salir de la cuarentena y en Argentina, por ejemplo, no”, comparan desde Luque.

Sin embargo en la medida que avancen los días, cuando ya no exista margen para completar las fechas pendientes de las zonas de grupos y luego las etapas eliminatorias hasta la final en la Libertadores y las instancias de Sudamericana, automáticamente pasarán a los meses del año próximo.

Si esto sucede, descomprimirá el contexto local: los torneos venideros pautados de manera anual entre enero y diciembre de 2021 otorgarán las plazas para las competencias internacionales de 2022, un problema menos para la maraña de definiciones que tendrá la AFA cuando la pelota vuelva a estar en la cancha y no en el escritorio.

Fuente: Diario Popular.