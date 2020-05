Alerta en el fútbol argentino: "Podrían desaparecer 25 o 30 clubes"

Nicolás Russo, el presidente de Lanús, defendió la decisión de la AFA de que no haya descensos durante dos temporadas, al tiempo que contraatacó frente al reclamo de los jugadores de que esto los perjudicará económicamente. "La quita de los descensos es la única manera de acomodar los presupuestos -sostuvo-. Estamos en la obligación de que los clubes sigan de pie. Para mí, si no tomamos este tipo de determinaciones podrían desaparecer 25 o 30 clubes”.

El directivo no anduvo con vueltas y fue tajante con su postura. “La suerte ya está echada y no va a haber marcha atrás -señaló-. Le hicimos una propuesta al gremio (Agremiados), buscando que la mayoría de los jugadores del fútbol argentino estén contenidos al menos hasta diciembre, pero no aceptaron. Nosotros necesitamos tomar decisiones y no considero que nos hayamos apurado”.

Sobre el descontento de los jugadores, Russo dijo: “No voy a opinar de lo que dice Marchi. Ningún dirigente quiere un torneo sin descensos, pero a eso nos obliga la situación económica y sanitaria que nos toca vivir. No solo acá en Argentina sino en el mundo”.

José Sand, referente del plantel granate y uno de los que termina su contrato el 30 de junio, fue uno de los futbolistas que se expresó en contra de estas medidas. Russo, sin embargo, destacó que su idea es que Pepe renueve y continúe. “Buscamos lo mejor para el fútbol argentino; no para los jugadores, sino para todos. Es necesario buscar una solución que aliviane la situación de los clubes y es imposible que todos estén de acuerdo", sostuvo.

¿Cuál es la situación de su club? “Antes de que pase esto, estábamos muy justos. Ahora se complicó", explicó. Se anotaron en programas de crédito del Estado que todavía no fueron aprobados y durante abril solicitaron distintos adelantos de dinero por cobrar.

“Pagar los sueldos de mayo va a ser complicado”, avisó. Además, dejó en claro que se cortó la cadena de pagos y que su club no es de los más perjudicados. “No estamos pagando aportes, proveedores, servicios… Y eso que nosotros estamos bastante ordenados; pero esto no nos pasa de costado, nos pega de lleno”, agregó.

Incluso, el directivo avisó que ni siquiera ve la solución a corto plazo en las ventas de jugadores. “Yo creo que un mercado de pases razonable, ni siquiera digo igual a los anteriores, recién podríamos tenerlo en junio o julio del año que viene. Si ahora se abre el mercado, no creo que vaya a haber demasiadas transferencias”, manifestó.

¿Qué hacer entonces? Por lo pronto contó que presentó una primera medida: “Le propuse a Tapia que los clubes que tengan problemas de deuda con jugadores, cuerpo técnico, deudas bancarias o impositivas, no puedan incorporar. Al no haber descensos, no van a tener presión. Los tipos que deben, primero tienen que pagar lo que deben”.

Fuente: Clarín