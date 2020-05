En el Día del Trabajador, la brillante reflexión de Rafael Emilio Santiago

Como cada viernes, el prestigioso periodista Rafael Emilio Santiago brindó pinceladas de su mirada de la realidad en la charla de café (virtual por razones obvias) con el periodista Germán Sasso, en LA BRÚJULA 24.

"Antes que se descubriera que se podían acomodar los feriados y armar con astucia semanas de tres días, un primero de mayo, viernes como hoy, suponía una pequeña recompensa a personas con trabajos convencionales y ponían en evidencia a nosotros que íbamos a trabajar en días no naturales. Eso a veces despierta recelos, curiosidad y normalmente tiene un costo social".

"A mi me invitaban a pescar y yo les decía 'trabajo'. No me creían y los invitaba a encender la radio. Es una cuestión de vocación, alguna vez un amigo te preguntaba si era tan importante ir a la emisora un 1° de mayo. En ese entonces no había presos sueltos en las calles, gente encerrada sin una moneda y menos aún viejos acorralados e inquietos porque, según el presidente, viven demasiado y se hace difícil sostenerlos".

