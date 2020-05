Rocío Marengo mostró tuits que no se animó a publicar: "Son cosas fuertes"

Además de participar en Bienvenidos a bordo y divertir con su personalidad, Rocío Marengo sorprendió a Guido Kaczka al confesar que tiene varios mensajes escritos en Twitter… ¡que nunca se animó a publicar!

Indagada por si seguía teniendo peleas mediáticas, la modelo se sinceró en vivo: "No, ya no, cuando era chica. Hace rato que estoy alejada. Lo que pasa es que no remarcan que ya no me peleo. Ahora que estoy con otro perfil, que no peleo ni opino, ¿sabés de las cosas que puedo opinar y no opino? ¡Estoy desesperada! Nadie me reconoce que no opino. Que lo reconozcan, porque si no voy a opinar. Escribo y borro".

Fue entonces que ante la repregunta del conductor, Rocío reconoció que aquellas cosas que manifestó por escrito en un momento de catarsis, siguen figurando en su celular: "Escribo y lo dejo guardado en Twitter más que nada. Lo escribo y lo guardo".

Pese a que Guido intentó que Marengo le mande capturas de esos tweets, la invitada solo accedió a que el presentador los leyera al aire: "No, dale. Al teléfono no se puede. No seas malo, son cosas fuertes. Te lo dejo acá y lo lees de lejos", pidió.

Con el objetivo de develar el misterio, Kaczka miró el celular de la artista y dijo en voz alta: "Qué manera de romper los hue… con las separaciones. Pareja que ven bien, pareja que…", atinó a decir, antes de que la dueña del móvil lo interrumpiera.

Por último, la novia de Eduardo Fort leyó el último tweet sin develar el nombre del destinatario: "Hace rato que tengo la duda porque la vi en unas tapas de revistas. ¿Me explican quien es plin plin plin?".

"Ah, querías pelear a morir. Después decís que estás tranquila. Escribís eso en tu casa, te va a hacer mal, estás muy enojada en tu casa. Te conviene publicarlos", cerró Guido, divertido.