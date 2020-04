"Estoy esperando un hijo y eso me llena de felicidad"

El aislamiento social que transitamos en nuestro país se instrumentó prácticamente sin previo aviso y exhortó a la mayoría de los argentinos a diagramar una estrategia de vida para comenzar a recorrer un período que, al margen de los anuncios oficiales, nunca tuvo a ciencia cierta una fecha de vencimiento definida. De esta manera, los papis reflotaron el viejo “piedra, papel y tijera”, las mamis abrieron los viejos cofres donde guardaban los cosméticos para entretener a las princesas del hogar y los trabajadores independientes empezaron a buscar alternativas –pocas, claro– para seguir poniendo el pan en la mesa como todos los días.

También hubo lugar para los fans del fitness, esos que lo primero que hicieron fue reordenar los elementos de entrenamiento que tienen en casa para imaginar una cuarentena a puro ejercicio, o los nostálgicos que apenas se enteraron de la medida de profilaxis pensaron en llamar a familiares y amigos que tenían postergados por tantas ocupaciones. Entre los más privilegiados, obviamente, figuran los que sólo padecen la preocupación conjunta, es decir que se ven afectados principalmente por la amenaza del coronavirus hacia la sociedad e inclusive el planeta. Esos que, gracias a sus actividades, el esfuerzo y el profesionalismo, no pasan urgencias económicas y, lejos de pensar en recuperar el dinero perdido por la pandemia, quieren dar una mano.

Hablamos de muchos famosos que, desde su lugar, se trazaron como objetivo dejar de lado los intereses materiales y ponerse al servicio de la población, como hicieron recientemente numerosos artistas en “Unidos por Argentina”, una movida que los juntó para sumar apoyo para la Cruz Roja.

Precisamente, entre los que no dudaron en mostrar su espíritu solidario estuvo Abel Pintos (35), uno de los cantantes mejor posicionados en la mirada del público por su talento y carisma. El solista no solamente entonó un tema de los más conocidos de su repertorio (Motivos), guitarra en mano y sentado, sino que, aparte, dialogó con los conductores, principalmente con Verónica Lozano. Justamente fue la mujer del Corcho Rodríguez la que se atrevió a pasar el límite de la solemnidad con sus preguntas y en un tramo determinado de la charla consultó al músico sobre la marcha del embarazo de su pareja, Mora Calabrese (31).

“Espero sepan comprender porque siempre fui muy cuidadoso de nuestra intimidad. Todas esas cosas preferimos guardarlas e ir comunicándolas con el debido tiempo”, dijo Abel.

Tal como lo informó en la revista Paparazzi, Abel se convertirá en padre primerizo a fin de año, cuando la empresaria chaqueña dé a luz por segunda vez, pues ya es madre de una nena. Desde que salió a la luz la noticia, el interrogante, naturalmente, pasó a ser el género del bebé que espera el artista. Y si bien el perfil de Abel está aliado a la reserva y el perfil bajo cuando se trata de su vida privada, en el ida y vuelta, quizás involuntariamente, el cantante terminó revelando que será papá… ¡de un varón!

“Voy a ser papá, esto me cambió la forma de ver todo. Para mí fue una apertura en el sentido de la vida y del mundo. Parte de las incertidumbres que hoy me abarcan respecto de todo lo que está sucediendo mucho tiene que ver lógicamente con eso. En el origen de todo me siento muy feliz, lo vivimos con mucho amor y alegría. Ojalá cuando termine todo esto sea un mundo mejor, porque yo estoy esperando a un hijo y eso me llena de felicidad. Es lo más grande que he vivido en la vida”, comentó Abel, dando a entender, para muchos, que va a tener un muchachito.

“Recibimos la noticia con muchísima felicidad, mi forma de ver todo ha cambiado y mis incertidumbres tienen que ver con esto. Espero que el mundo sea un lugar mejor después de esto. Mis prioridades han cambiado”, continuó el cantante, quien previamente había reconocido que “no nos cabe la felicidad en el cuerpo y las palabras no alcanzan para expresarla en su totalidad. Es el milagro más grande que seguramente he experimentado. Muchos amigos me habían dicho ‘el día que seas padre vas a ver, es algo que no te puedo explicar’ y tenían mucha razón”.

Más tarde, en la misma sintonía, Abel añadió “estoy con las emociones a flor de piel, hipersensible… Mis prioridades cambiaron por completo. Mis miedos también cambiaron por completo. Siento haber nacido de nuevo ahora que voy a ser papá. Es todo un proceso de muchísimo aprendizaje para mí. Es una expansión de todo lo que conozco de mí. Se expande infinitamente”. Y concluyó pidiendo disculpas a sus fans: “Espero sepan comprender porque siempre fui muy cuidadoso de nuestra intimidad. Todas esas cosas preferimos guardarlas e ir comunicándolas con el debido tiempo. No es por dejar sin respuesta, pero la verdad es que recién estamos cayendo en la cuenta y estamos saboreando cada segundo”.

Abel y Mora están en pareja desde 2013, pero recién blanquearon el romance en 2019. Y 2020 los sorprendió con un período distinto, un aislamiento que, sin la presión de los compromisos laborales, les permitió ocuparse de ellos mismos. De ayudar sin olvidarse del prójimo, pero también de mirar al futuro inmediato con una expectativa diferente.