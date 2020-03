El pastor Luis José dijo que "es tiempo para reflexionar sobre nuestras vidas"

El pastor evangélico Luis José dijo hoy en LA BRÚJULA 24 que la cuarentena "es tiempo para reflexionar sobre nuestras vidas".

"Una de las cosas importantes para este momento, sobre todo para esa gente que tiene una búsqueda espiritual, es saber que cuando uno busca a Dios, él nos encuentra", refirió.

Y agregó: "Dios está detrás nuestro continuamente, no juega a las escondidas. En este tiempo de tanta soledad, que genera cierta tristeza, donde hay mucha gente que no está con la familia, que no ve a los hijos, a los nietos. Él está al alcance de cada uno".

Además, remarcó que para que eso suceda "hay que estar dispuesto a escucharlo", y dijo que "lo bueno es saber que no está con un palo esperando para darnos, sino todo lo contrario, está con los brazos abiertos esperando".