Rabino Eli Levy: "Hay que pensar en el otro, estamos en el mismo barco"

El rabino Eli Levy, brindó esta mañana en LA BRÚJULA 24 un mensaje de fe para la colectividad judía, en medio de la angustia que vive la sociedad por la amenaza que representa el Coronavirus en todo el mundo y que acecha al país.

"Estamos sorprendidos por esta situación que estamos viviendo, pero tratamos de llevar un mensaje a la comunidad. Nos unimos en un día de plegaria, de oración. Pero tenemos que tener conciencia como líderes espirituales que se trata de un momento histórico para la humanidad, porque cada uno tenemos una responsabilidad para vencer a este virus", enfatizó Levy, en el inicio de su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó: "Debemos estar unidos como sociedad y entender que no depende de situaciones individuales. Se necesita que cada uno ponga su granito de arena. La comunidad judía está integrada mundialmente y uno observa lo que pasa en otros países. Este tipo de situaciones muestran lo mejor y lo peor del ser humano. Acá no depende de un soldado que va a la guerra o de un político. Todos podemos hacer algo y ser responsables, quedarse en su casa".

"No todos son conscientes de lo que está ocurriendo. Mi mensaje no es hacer una plegaria y se resuelve. Tenemos una responsabilidad para concientizar a nuestras sinagogas, movilizar a la gente para que no salga de sus viviendas y piense en el prójimo. Amar al otro como a uno mismo. Si sé que por irme a comprar cigarrillos o hacerme el canchero, no sirve de nada si estoy poniendo en riesgo al otro. Esto no distingue de religiones", resaltó.

Por último, el rabino entendió que "tenemos la oportunidad histórica de entender cabalmente como una acción irresponsable puede afectar negativamente a la comunidad o viceversa. Todos estamos en el mismo barco y pensar en el otro. No es tiempo de vivos. Es la primera vez que en Argentina, el canchero está mal visto. En otros países se viven situaciones muy complicadas, tanto en Europa y Estados Unidos. Acá gracias a Dios no pegó de lleno, por eso es nuestra oportunidad de frenarlo a tiempo y cuidarnos".