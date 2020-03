Lautaro Martínez, convocado en la preselección para los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos son una incógnita. Algunos piensan que se harán en la fecha estipulada (comienzan el 24 de julio), otros que se cambiarán para septiembre u octubre y algunos pretenden pasarlos para el 2021. Mientras tanto, hay lista que hacer. Y en la preselección de 50 futbolistas que entregó el Bocha Batista hay nombres muy importantes. Y el que tiene mayor peso mediático es el de Lautaro Martínez, la figura del Inter que es pretendido por el Barcelona para el próximo mercado.

Lautaro recién cumplirá 23 años el 22 de agosto (por eso no ocupa plaza como uno de los tres mayores) y es un viejo conocido del Bocha, ya que trabajaron juntos en el Sudamericano y en el Mundial Sub 20 de 2017, cuando Batista era el ayudante de campo de Úbeda. Ahora, Martínez podría ser la bandera de un equipo que se clasificó a Tokio luego de ganar de gran forma el Preolímpico de Colombia.

Los 50 nombres de Batista para la selección olímpica

Martínez es uno de varios futbolistas que ya estuvieron en la Mayor y que el Bocha, con el aval de Scaloni, incluyó en la lista previa. Para saber si va a poder estar, mucho dependerá de la fecha, de si su club lo autoriza a jugarlo (no es obligación para las instituciones ceder a los futbolistas porque no es un torneo FIFA) y si no se cruza con el calendario de la Mayor, ya que es titular en el equipo del Lio DT.

Seis casos de la selección olímpica.

En esta convocatoria de Batista hay varios con último presente en la Mayor. Desde Gonzalo Montiel a Exequiel Palacios, pasando por Nicolás Domínguez y Juan Foyth. Pero también destacando a Nicolás González, Alexis Mac Allister y Nehuén Pérez, que hicieron todos los palotes en la Sub 23 para llegar a la Mayor. No son los únicos: también se encuentran Matías Zaracho, Adolfo Gaich, el Monito Vargas y Leo Balerdi. Sí, una base Mayor.

Fuente: Olé