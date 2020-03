La UTN también suspende el comienzo del ciclo lectivo

Al igual que lo decidido por la Universidad Nacional del Sur, y en consonancia con lo anunciado por el gobierno nacional para los cursos de educación inicial, primaria y secundaria, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) decidió postergar el inicio del ciclo lectivo hasta el lunes 30 de marzo.

Así lo hizo saber en un comunicado oficial difundido a los medios de comunicación en la noche del domingo por el área de prensa de la institución.

La UTN también suspendió todo tipo de actividad extracurricular, encuentro científico o cultural.

EL COMUNICADO COMPLETO

En virtud del mensaje del Sr. Presidente de la Nación del día de la fecha, las autoridades de la Facultad han dispuesto:

1.- Reprogramar en el ámbito de la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional el inicio de toda actividad académica presencial para el lunes 30 de MARZO, dejando sin efecto el inicio de estas, que según el calendario académico 2020 debían iniciarse el día LUNES 16 de marzo.

2.- Encomendar a los Departamentos de Ing. Civil, Eléctrica, Electrónica, Mecánica, LOI y Ciencias Básicas a que desde el día 16 de MARZO articulen acciones en conjunto con la Secretaría Académica y el Área TICs de la Facultad, para que sus cuerpos docentes realicen la adecuación del material de sus asignaturas bajo modalidades de enseñanza a través de aulas y campus virtuales, redes, medios de comunicación o cualquier otro entorno digital del que se disponga, asegurando el desarrollo de los contenidos de las mismas y su calidad.

3.- Reprogramar toda actividad científica o académica, tales como actos, congresos, seminarios, cursos, simposios, talleres, muestras o exposiciones, en la medida que impliquen aglomeraciones o concentraciones de personas.

4.- Suspender transitoriamente todas las actividades de extensión, culturales o deportivas que por sus características impliquen aglomeraciones o concentraciones de personas y las que se orienten o cuenten con la participación de población de riesgo.

5.- Realizar los concursos docentes y no-docentes y defensas de tesis de grado y posgrado en espacios físicos que no superen los nuevos parámetros establecidos por la Comisión de Higiene y Seguridad en el Trabajo

6.- La entrega de títulos se realizará de forma individual, a solicitud del graduado o graduada. Los actos de colación de grado de carácter público serán reprogramados conforme con las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación.

7.- Aquellas actividades que por su naturaleza requieran de presencialidad, se deberán desarrollar de acuerdo con las recomendaciones del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo y del Ministerio de Salud de la Nación.

8.- Las medidas que se adopten en el marco de los artículos precedentes no afectarán las restantes actividades de la institución, ni la asistencia del personal docente, no docente y becarias y becarios a sus lugares de trabajo, en tanto no se hallen comprendidos en los casos previstos en el artículo 7° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 o sean personas comprendidas en los grupos de riesgo.

9.- Conformar el Comité Transitorio de Crisis (CTC) Pandemia COVID – 19, el que será presidido por el Sr. Decano, e integrado por los Secretarios Académico, Administrativo, Legal y Técnico, Extensión, Ciencia y Tecnología y Asuntos Estudiantiles; los Directores de Administración, Académico, de Recursos Humanos y de Construcciones Universitarias y los integrantes de la Comisión de Higiene y Seguridad de la Facultad.

10.- El CTC evaluará día a día la evolución de la crisis, analizando, resolviendo y comunicando las diversas cuestiones que pudiesen surgir durante la emergencia.