La defensora festejó la liberación de los concejales

La defensora oficial, Fabiana Vannini, explicó cómo sigue la causa que tiene en el ojo de la tormenta a Federico Labarthe y Cristian Raising --concejales de Tornquist que fueron arrestados cuando intentaban retirar plantas de marihuana del interior de la sede del INTA ante la inminencia de un allanamiento-- y consideró que con la liberación de ambos "se hizo justicia".

"Había dos personas privadas de la libertad, Labarthe y Raising, por la comisión de un delito que era tenencia simple de estupefacientes, tal como imputaba la Fiscalía. Nosotros expusimos mediante el hábeas corpus el cual fue rechazado. No obstante, la jueza decidió la liberación por la calificación del delito", mencionó Vannini, en LA BRÚJULA 24.

Además, en su charla con los periodistas del programa "Hoy También", la abogada sentenció: "La Fiscalía, sobre toda la prueba que aportamos, no produjo nada. Le solicitamos al fiscal que le tomara declaración al médico, a un par de pacientes y no lo hizo Le pedimos por escrito que le tome declaración a testigos. Argumentó que no tenía personal para hacerlo ante la premura de la intervención. Nosotros creemos lo contrario, al menos el testimonio del médico habría agregado elementos para contrarrestar la acusación".

"Frente a la postura objetiva que debe tener el Ministerio Público, debería haber peticionado aún en favor del imputado, cuando observa que no hay delito o una conducta absolutoria. El fiscal es una de las partes y, como tal, no toma decisiones judiciales. No obstante, la ley le impone que actúe con criterio objetivo", enfatizó en otro segmento de la entrevista radial.

Y resaltó: "Ellos (por Labarthe y Raising) siguen sometidos a proceso hasta que haya una decisión que los desvincule de la causa y pese a haber recuperado la libertad. Ambos trabajaban con Nicolás, que es el médico, quien se encargaba de garantizar el trabajo con personas con prescripción médica. Eran sumamente prudentes. Y con respecto al cultivo local garantiza que el aceite fuera de buena calidad".