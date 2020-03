Por qué se demora el resultado del estudio a bahienses internados

Transcurren los días y no se oficializa el resultado de los dos estudios realizados a los dos jóvenes bahienses que se encuentran internados en distintos nosocomios de la ciudad luego de haber llegado desde países catalogados como "zona de riesgo" y presentado algunos síntomas.

A propósito, el titular de Región Sanitaria I, Maximiliano Nuñez Fariña sostuvo en LA BRÚJULA 24 que "El estado de salud de quienes se encuentra internados en el Hospital de la Asociación Médica y el Privado del Sur es bueno. El virus suele generar temperatura los primeros dos días y luego síntomas de una gripe corriente. Por eso es importante tenerlo aislado".

"El primer informe que dio el instituto de Mar del Plata descartó que tenga Gripe A. A partir de ello, se envió el cultivo al Malbrán para determinar si tiene Coronavirus o una gripe común", enfatizó Nuñez Fariña en otro segmento de la entrevista radial del programa "Una Buena Razón".

Luego, realizó la aclaración: "El único instituto que está autorizado a decir si un paciente tiene o no Coronavirus para el Ministerio de Salud es el Malbrán. Hasta que no esté la contraprueba, no se podrá establecer el cuadro".

"Hasta el momento en Bahía Blanca hay dos casos sospechosos. Ambos están a la espera del estudio en el Malbrán, que está tomando como referencia a aquellos pacientes que están en peor estado de salud. No es el caso de los que están internados en la ciudad", agregó el funcionario.

Nuñez Fariña fue reiterativo y claro: "Desde Nación y Provincia pedimos que se comprenda que la responsabilidad es compartida. Tenemos que cuidarnos entre todos nosotros, más allá de las medidas que puedan tomar los gobiernos".

"Si alguien hace un estudio por fuera del Malbrán, estará eludiendo el informe oficial", cerró.