Denuncia contra Michetti: Tunessi no cree que hayan existido irregularidades

El actual prosecretario parlamentario del Senado de la Nación, Juan Pedro Tunessi, salió en defensa esta mañana en LA BRÚJULA 24 de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti y quien fuera máxima autoridad de la Cámara Alta, imputada por la Justicia Federal por gastos irregulares que habrían sido realizados en la reforma de una dependencia del Congreso.

"No creo en absoluto que haya una irregularidad como la que se dice. Conozco mil defectos que se le pueden achacar a la gestión de Michetti, yo mismo he sido crítico, pero no creo que se le puedan imputar estos delitos. El kirchnerismo nos tiene acostumbrados a hacer descripciones catastróficas al momento de asumir", enfatizó Tunessi, en el programa "Hoy También".

El histórico dirigente bahiense señaló que "en su momento el macrismo no supo, no quiso o le faltó capacidad para poner en valor del Estado de la Nación que todavía siguen desequilibrados. En el Palacio del Congreso es un monumento histórico del país nunca se había hecho nada. El director general de administración era el que contrató la gestión de Michetti y había trabajado con Julián Domínguez del peronismo. Fue él quien hizo las contrataciones".

"En el anexo del Palacio subsisten deficiencias edilicias. Hubo obras a medio terminar y se explica que hay pagos anticipados que era una práctica habitual en épocas de inflación. Pero no existe el cobro por obras que no se han hecho o retornos. Será la Justicia la que determinará", agregó.

Por último, Tunessi fue tajante: "No puedo poner las manos en el fuego, pero no creo que haya habido irregularidades y se hayan contratado obras por fuera de lo que dicta la ley. Todas fueron licitadas, se bajó la cantidad de personal del Senado, se cambiaron los automóviles. Se le pueden achacar otros errores, no este".