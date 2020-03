Obra social no cubre tratamiento a nena de ocho años

Uma Sapienza tiene ocho años y pelea día a día por sobrevivir. Tiene una rara enfermedad llamada Fiebre Mediterránea Familiar, en donde en el 90% de los casos un inmunosupresor funciona. Ella integra el grupo del 10% restante.

En diálogo con LA BRÚJULA 24 FM 93.1, su mamá Sofía contó los detalles que han pasado, y cómo la Obra Social no responde a los reiterados pedidos.

“La obra social que tenemos es OSPSA, la de Sanidad. Ellos dicen que no cuentan con los fondos suficientes para hacerse cargo de comprar la medicación mensual de mi hija” aseguró angustiada.

El tratamiento en sí, según explicó, es una inyección cada 30 días. “Cada ampolla cuesta $1.990.120 pesos y no lo quieren cubrir, pese a que UMA tiene todos los papeles que nos piden, incluído el certificado de discapacidad”.

En esa línea explicó que “como paliativo mi hija toma nueve medicamentos diarios, los cuales tampoco nos cubren”.

Poniendo en palabras simples a esta extraña enfermedad, Sofía mencionó que es “anti inflamatoria, por lo que eso le genera muchas complicaciones en todos sus órganos”.

Por último aseguró que en la obra social “la cara visible no siempre es la responsable de la situación. Ahí dentro contadas personas han sido humanas con nosotros”; y recordó un hecho del año pasado cuando organizaron un rifa para juntar fondos: “Me llevaron a una oficina aparte y me dijeron que si teníamos gastos personales que no podíamos costear, que no usemos a la obra social como excusa para hacer una rifa”.

Todos aquellos que quieran colaborar con la causa de Uma pueden ingresar a su facebook “Uma te cuenta sobre fmf” y allí darán con las vías para hacerlo.