Crisis del agua: surgentes, la solución que propone un prestigioso especialista

La ola de calor colapsa los servicios en la ciudad. Este año "se atrasó" unos meses su llegada, siendo marzo el mes en el que en 2020 genera serios problemas a miles de bahienses que no pueden gozar del normal suministro en distintos sectores de la ciudad.

Distintos gobiernos pasaron (y pasan) sin abordar la problemática a fondo, o al menos seriamente para encontrar una solución. Desde el acueducto Río Colorado, hasta una ampliación de las plantas potabilizadoras que funcionan en Bahía Blanca, ninguna logró cristalizarse.

El ex Director de Servicios Hidrológicos del Instituto Nacional del Agua, Oscar Coriale, cuenta con una probada experiencia en la temática y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, puso a consideración la alternativa de los surgentes como variante para que el líquido elemento llegue a todos los vecinos.

"El surgente es una cuenca de 10 mil kilómetros cuadrados (un millón de hectáreas) y contiene un acuífero de gran profundidad. La misma tiene 200 mil hectáreas donde se encuentra el acuífero, en terrenos terciarios que son segmentos geológicamentes no tan recientes", resaltó Coriale, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó que "la otra ventaja es que son aguas surgentes de muy buena calidad y que surgen a una temperatura de 55 grados, lo cual ofrece un gran valor agregado".

"Hay distintas hipótesis sobre la recarga de ese agua, algunos dicen que no tiene recarga y otros mencionan que vienen desde el sector austral. De los 300 metros de espesor del acuífero, en un volumen tan amplio, se pueden considerar 300 mil hectómetros cúbicos del agua. Con lo cual el contenido total anda en el orden de los 100 mil hectómetros cúbicos", sostuvo el licenciado de geología en otro segmento de la entrevista radial.

En esa misma dirección recalcó que "esto implica que si en este momento tuviera recarga cero, se necesitarían 200 perforaciones produciendo 100 metros cúbicos hora durante 500 años. Lo anecdótico y lamentable es que pasa el tiempo y nos olvidamos pero hay un antecedente escrito. Esto ya se dijo en 1969; al tiempo que señaló: "Pasaron 50 años, distintas autoridades y se desconoce este acuífero que es uno de los mejores en calidad y volumen de agua en el mundo".

"El agua de surgente (en Bahía Blanca hay 24 en total) es potable, apta para consumo humano. Mucha gente va al Parque de Mayo a cargarla. Es de excelentísima calidad y está a disposición de la gente", aseveró, desterrando mitos en torno a esta variable.

Coriale, en frases

"Creo que hay un desconocimiento de las reservas mundiales subterráneas y los potenciales que tiene Argentina. La Base Naval de Puerto Belgrano se aprovisiona de este año hace 50 años, sin variar las condiciones de presión".

"A veces hay que llevar a términos económicos lo que estamos hablando. En Bahía Blanca, cada uno de los 24 pozos, si es que no hay alguno más, cuesta un millón de dólares. Y es agua que está inutilizada. Debemos tomar conciencia de la importancia del acuífero que tenemos y no valoramos. Son surgentes que están a mano".

"No dudo que la opción de los surgentes es superadora, por ejemplo, al acueducto Río Colorado. Con dos pozos se puede cubrir toda la demanda de cinco litros diarios per cápita y para ingesta para todos los habitantes de Bahía Blanca, Cerri y Punta Alta. No es que la idea sea la mejor, pero puede servir como disparador para debate. Hay mucha gente que tiene necesidades básicas insatisfechas y está tomando agua de mala calidad, teniendo estas reservas".

"Cuando sacás el agua caliente del surgente, y la dejás reposar, al otro día ya está con temperatura natural. Mi planteo es que se podrían implementar cooperativas de servicios asesoradas técnicamente y se podría llegar con bidones, a un precio módico y tenga un impacto social directo".