“Queremos una respuesta inmediata de ABSA en esta contingencia”

El intendente Federico Susbielles brindó esta mañana una conferencia de prensa en el salón Héroes de Malvinas de la Municipalidad, para notificar sobre las presentaciones realizadas en el marco de la coyuntura hídrica que atraviesa la ciudad.

Entre varios conceptos, el jefe comunal que “esto viene ocurriendo en forma reiterada desde hace más de 60 años en Bahía”, y describió que “cuando se combinan las olas de calor y mayor cantidad de algas en el dique, vivimos crisis de estas características”.

“Nosotros, como gestión, decidimos dejar de mirar el clima y salir de la pasividad. Como lo he dicho el 12 de diciembre, voy a defender a los bahienses en un sentido amplio, sea el sector público, privado, gobierno nacional o provincial. En esa línea, ayer realizamos una presentación administrativa ante ABSA”, recordó.

Y agregó: “Lo primero que hay que hacer es agotar la vía administrativa. Planteamos tres temas específicos, queremos ver un esfuerzo extraordinario en esta contingencia por parte de la empresa, porque hasta ahora viene siendo insuficiente”. “Queremos ver en esta oportunidad un mayor esfuerzo, el agua que se está distribuyendo de manera artesanal, da pena”.

“La empresa no debe cobrar la tarifa hasta que brinde un servicio digno en la ciudad”.

“La otra cosa que solicitamos es una inmediata mejora en los recursos que se instrumentan en Bahía, queremos ver más personal, más herramientas, una mejor respuesta de ABSA de manera inmediata”, argumentó Susbielles en rueda de prensa.

Y dijo que “de la misma manera, le dimos intervención a la Autoridad del Agua y al Tribunal de Faltas, para que trabaje sobre la más miles de actuaciones que ya hay hechas, para que sancione a la empresa ante la falta de una prestación acorde”.

“También le destinamos una nota al subsecretario de Recursos Hídricos para que nos actualice las obras que el gobierno de la Provincia viene realizando. El gobernador ha garantizado la continuidad de los trabajos, pero ahora solicitamos el estado de avance, que nos digan el momento que estiman para la reanudación del las mismas y cuándo planean terminarse”, consideró.

Más frases de Federico Susbielles en conferencia

“Yo reconozco en el Gobernador a alguien comprometido con esta problemática, porque se está invirtiendo como no se hizo en los últimos 80 años, pero me parece fundamental que eso se vea reflejado en la gestión”.

“De todos los modelos que se llevaron adelante, ninguno mejoró a Bahía. Necesitamos un cambio drástico del trabajo que se está haciendo, si nosotros no lo vemos, le vamos a solicitar al Gobernador la municipalización de la empresa, estamos convencidos de que no solo hay que terminar las obras, hay que seguir con obras complementarias”.

“Entendemos que es momento de gestionar y exigir, y lo vamos a hacer. En Bahía se habla del agua cuando falta, después hay pasividad, nosotros queremos salir de esta situación, por eso vamos a trabajar en ese sentido”.

“No queremos ser el financiador bobo de ABSA”

“Yo quiero ser intendente, no quiero ser aguatero. Y para eso necesitamos un servicio de calidad de ABSA, que si no puede nos diga y nosotros nos haremos cargo”.

“Lo que queremos es ver 40 cuadrillas en la calle, si ABSA no le va a dar la importancia que Bahía se merece, que nos deje la administración a nosotros”.

“No queremos ser el financiador bobo de la empresa. Junto con La Plata somos los que más aportamos y no recibimos nada. No tiene los recursos necesarios para atender las demandas de los bahienses, y eso me parece que tiene que cambiar. La ciudad necesita inversiones extraordinarias”.