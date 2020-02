Habló el padre de otra víctima de Schwaner: "A mi hijo le cagó la carrera"

Gabriel es padre de un joven que, asegura, fue agredido salvajemente por Lucas Javier "Titi" Schwaner, el supuesto asesino del hincha de Olimpo que fue detenido en la tarde de ayer.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, el hombre recordó aquel episodio ocurrido hace unos cinco años. "Mi hijo iba caminando con un amigo y le empezaron a gritar a la salida de un boliche de Fuerte Argentino".

"Estaba este 'Titi' con tres o cuatro tipos más. El pibe mío era deportista, pero le cagó la carrera este muchacho. Incluso estuvo por morirse", contó.

Y respecto del momento del ataque, sostuvo que "le querían pegar al amigo, entonces mi hijo, que tenía 17 años y atajaba en la primera de Bella Vista, lo defendió. Cuando lo volteó -a Schwanner-, éste se quedó enojado, agarró un cuchillo del auto y lo apuñaló".

"Nunca lo detuvieron porque las cámaras no andaban supuestamente. Mi pibe tuvo 10 operaciones en la panza, le quedó muy delicada la piel, no lo mató de milagro. Le hizo un 7, no es que lo cortó nada más", agregó con indignación.

Y remarcó que Schwaner "es de la escuela de "Polvorita"", en relación a un histórico barra de Villa Mitre que fue asesinado años atrás. "Son así, no se la aguanta ninguno mano a mano", cerró.