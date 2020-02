"Si no cerraba la puerta, no la contaba"

José César Ortíz sufrió una brutal golpiza por parte de unos delincuentes que le intentaron robar en su camioneta en el barrio Rosendo López y se encuentra internado en el hospital Penna.

Pero en el momento del violento episodio en la manzana 6, en Newton entre Salinas Chicas y Patagones, también se encontraba Noemí Plaza, pareja de la víctima, que relató a la redacción de LA BRÚJULA 24 la noche de terror que vivió.

"Habíamos ido a cenar en familia y estábamos mirando una película en mi casa. De repente José vio que estaba la luz prendida de su camioneta que se encontraba estacionada en la puerta y salió corriendo para ver qué pasaba", comenzó diciendo la mujer.

"Allí empezó a forcejear con uno de los ladrones pero después apareció otro, con un pasamontañas puesto, y le comenzaron a pegar entre los dos. Decían que eran cuatro pero yo vi dos, capaz los otros se fueron corriendo. Yo no sabía qué hacer pero como había quedado la puerta abierta la fui a cerrar para que no se metan dentro de la casa", continuó.

"Empecé a gritar para pedir ayuda. Pero ellos me empezaron a golpear la puerta. Se ve que a mi pareja lo arrastraron por el piso porque había sangre hasta en la entrada. Si no cerraba la puerta, no estaba hablando ahora con vos", relató Noemí.

Posteriormente indicó que llamó a sus hijas que vinieron inmediatamente y llevaron a Ortíz hacia el hospital Penna. "La policía y la ambulancia tardaron mucho en llegar. Si mis hijas no venían no se que hubiese pasado. Yo pensé que José ya estaba muerto", agregó.

Por último, sobre el estado de salud del hombre que se encuentra internado en el hospital Penna, indicaron que se encuentra con pronóstico reservado.

"Nos dijeron que tiene la vista muy comprometida. Estuvo un par de horas desorientado producto de los golpes. Y también le realizaron suturas en la espalda porque le dieron puntazos con un fierro. Ahora esperamos a ver cómo evoluciona", culminó Noemí.