Tras la polémica por la postergación del aumento, Kicillof convocó a los gremios docentes y estatales

Axel Kicillof convocó a los gremios docentes y estatales bonaerenses a paritarias para el próximo lunes. A las 16 será el primer encuentro con los estatales, mientras que a las 17:30 está prevista la reunión con los docentes. El martes también se reunirá con los trabajadores de salud.

La convocatoria llega un día después de la polémica generada en torno a la postergación del pago de un aumento a los docentes. El gobernador definió aplazar un remanente correspondiente a la cláusula gatillo de diciembre por la “situación financiera sumamente compleja” que atraviesa la provincia de Buenos Aires.

La ex gobernadora María Eugenia Vidal firmó en 2019 una paritaria que disponía una cláusula gatillo trimestral. Por eso, mañana los docentes cobrarán sus salarios de enero con un aumento del 11,7 por ciento. Ese incremento, que contempla las cuotas de octubre, noviembre y diciembre, dejará al margen una suba vinculada al aguinaldo del último mes.

Kicillof junto a Roberto Baradel, secretario general de Suteba (CTA)

Tras una incertidumbre inicial, los cinco sindicatos que componen el Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) -Suteba, Feb, Udocba, Amet y Sadop- cuestionaron la postergación de ese remanente.

“El gobierno provincial notifica que no puede hacer frente este mes al remanente correspondiente a diciembre, el cual saldará durante marzo. Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense estamos realizando en este momento el reclamo correspondiente”, planteó el FUDB en un comunicado.

Roberto Baradel, secretario general de Suteba, también se expresó a través de su cuenta de Twitter: “Aun sabiendo que Vidal dejó una provincia devastada, para el Suteba el salario de los docentes, la inversión en infraestructura y en comedores escolares siempre fueron, son y serán una prioridad. Por eso, demandamos que se abone el remanente de deuda de diciembre, que es parte del salario de los docentes”, señaló.

La del lunes será la segunda reunión paritaria entre docentes y funcionarios. En la primera, Kicillof los recibió en la Casa de Gobierno provincial, lo que los sindicalistas tomaron como un gesto de acercamiento tras cuatro años de una relación tirante con Vidal.

En ese primer encuentro no hubo ofertas, pero sí se generó un intercambio que las partes consideraron “positivo”. Hoy por la mañana, Kicillof prometió que los docentes quedarán “por encima de la inflación” este año. Más allá de esa intención, la provincia no quiere replicar una cláusula de ajuste automático contra la suba de los precios para no indexar la economía.

