Tras las quejas, Dichiara aclaró que subsisten gracias al contribuyente

El intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, se expresó esta mañana en LA BRÚJULA 24 con relación a la suba de impuestos de un 55% promedio en las tasas que el municipio le cobra a los dueños de los inmuebles en la vecina localidad balnearia y despertó quejas que incluso se materializaron en las últimas horas.

"Tuvo lugar una manifestación tanto aquí como en Bahía Blanca. La idea era recibir a la gente por el Secretario de Gobierno y atender a esas personas en el Concejo Deliberante. Eso fue lo que se hizo con el primer grupo, luego llegaron más que no se sintieron representados por los que subieron y fueron al primer piso. Hubo insultos, pero luego el clima se tranquilizó", resaltó Dichiara, en el programa "Tal Cual Es".

Y añadió: "La protesta es por el aumento del impuesto municipal, aprobado en el HCD. El año pasado la suba fue del 40% y la idea fue compensar la inflación prevista más la pérdida del año pasado. El tema a contemplar es que la coparticipación es muy baja, por eso surgió ese cálculo en nuestro presupuesto para funcionar con normalidad y sabiendo de la importancia que tiene el aporte de los contribuyentes".

"Nosotros tenemos previsto este incremento que fue aprobado en el marco de la ley y no se va a dar marcha atrás. En esta suba hay un piso del 35% y un techo del 80%. El órgano más sensible del ser humano es el bolsillo y no vas a dejar conforme a todos. La idea es, además, valorizar los inmuebles", sostuvo el jefe comunal de la vecina localidad balnearia.

Y cerró: "La ciudad creció, se posicionó, es segura, ordenada, que tiene un proyecto de gestión que sabe hacia dónde quiere ir. Entiendo el reclamo y la protesta, sobretodo a aquel que tiene su vivienda hace más de 30 años y la recibió de herencia de un familiar. Comprendo que les cueste y lo lamento mucho pero debemos pensar en el bienestar de los montermoseños".