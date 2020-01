Conmovedora despedida del "loco" Montenegro para Kobe Bryant

El Loco Hernán Montenegro compartió equipo con Joseph Bryant, padre de Kobe y ex basquetbolista.

Fue en el básquet de Italia, a finales de los 80, cuando el ex pívot nacido en Bahía Blanca era considerado uno de los mejores jugadores sudamericanos en su posición.

De esa época le queda el recuerdo de Kobe Bryant, por entonces un pequeño que aún no se decidía entre el fútbol y el básquet.

Conocida la noticia de la muerte de la leyenda de la NBA, el Loco le dedicó una emotiva despedida en su cuenta de Facebook.

"Te gustaba jugar al fútbol… Y yo, como buen argento, te pateaba", recordó Montenegro. Esa atención que le dedicaba al joven Kobe, a quien estimulaba para que fuera futbolista, le valió el enojo y algún insulto de Joseph, que quería que su hijo siguiera su camino.

Te conoci en Pistoia (Italia) donde tu hermoso viejito jugaba y la rompia casi a la edad que vos te estas tomando el... Posted by Hernan Montenegro Koch II on Sunday, January 26, 2020

Este lunes fue entrevistado por el programa Perros de la Calle. Allí amplió su experiencia en Italia junto a la familia Bryant.

"Kobe fue un niño que me llegó al alma, a mi ayer se me murió un hijo. Pasé una noche de mierda, sigo estando como el culo. A parte murió su niña Gianna… tengo tres hijos, siete nietos y se me revuelve todo", expresó.