Olimpo busca arrancar el año con una victoria

Olimpo intentará iniciar el 2020 con una sonrisa y salir del último lugar de la tabla de posiciones cuando visite esta tarde desde las 17.30 horas a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi por la zona 2 del Federal A.

El partido será dirigido por Lucas Novelli Sanz y corresponde a la decimosexta fecha.

El aurinegro, último junto a Juventud Unida en las posiciones con 12 puntos, sumó como refuerzos al al defensor Yago Piro, ex Independiente Petrolero de Bolivia, y al mediocampista Lucas Argüello, proveniente de Chaco For Ever.

Mientras que se fueron Sergio Sánchez, Said Llambay, Luis Vergara, Joaquín Galván y Matías Mayer.

El equipo de Pedro Dechat formaría con Fernández; Pfund, Piro, Capararo, Ferreyra; López Macri, Argüello, Mendoza, Salas; Guille y Rodríguez.

Las posiciones del Federal A

VILLA MITRE Y SANSINENA, EL LUNES

Villa Mitre recibirá a las 21, en El Fortín, a Estudiantes de San Luis con Franco David Morón, de General Pico, como árbitro.

El mismo día pero a las 21.45, Sansinena jugará en San Juan, ante Desamparados con el arbitraje de Federico Gaymas Tornero, de Salta.