"Lo que hicieron estos chicos no tiene nada que ver con el rugby"

Bernardo Stortoni, titular del área de Deportes de la Municipalidad, es palabra más que autorizada para hablar sobre rugby. En especial, si se tiene en cuenta que hoy dicha actividad está en boca de todos.

El asesinato de un joven en manos de un grupo de rugbiers en Villa Gesell dejó en evidencia una problemática que preocupa. Pero para Stortoni, que practiquen la disciplina no tiene nada que ver.

"Nos duele enormemente lo que sucedió, y duele mucho que se lo relacione al rugby. Los valores que tratamos de inculcar no son estos ni se asemejan, acá hubo un problema de educación y de exceso de alcohol, que genera esta violencia", señaló el ex Puma en diálogo con LA BRÚJULA 24.

Y agregó: "En los clubes de Argentina no se educa esto, va en desacuerdo. A estos chicos -por los agresores- evidentemente los formadores de la casa, el club y el colegio no fueron lo suficientemente fuertes. Y como está metido el rugby de por medio, nos tenemos que hacer cargo y ver dónde estamos fallando".

Además, el funcionario dijo que "lo que hicieron no tiene nada que ver con el rugby, yo me crié en este deporte y nunca me enseñaron algo así".

