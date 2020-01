"Se tomaron el tiempo de abrir la heladera y llevarse cerveza fría"

No fue el comienzo de año deseado por Fernando Bravo. La madrugada del primero de año ladrones ingresaron a su distribuidora. Uno de ellos, al cual presume menor, quedó captado por las cámaras de seguridad.

Al respecto, y en diálogo con LA BRÚJULA 24, comentó que “en la parte del depósito ingresaron a las 2:15. Rompieron un vidrio, y como se dieron cuenta que no había alarma, se metieron”.

Continuando con el relato, Fernando mencionó que “destrabaron todo lo que quedaba, y empezaron a robar. Buscaban la plata, que siempre dejamos algo de cambio por las dudas. Justo ese día, por la fecha, quedó bastante plata”.

Consultado por el periodista Leandro Grecco, contó que “por la información que vamos juntando, es como que el día anterior estaban buscando la casa. No sé si me conocían, pero varios vecinos me dijeron que buscaban la casa de Fernando”.

La desagradable noticia les llegó a la mañana siguiente. “Un vecino nos alerta al otro día a la mañana. Me pongo a ver en las cámaras y ahí es donde veo que ingresa una persona, pero había dos afuera haciendo de campana” sostuvo, agregando que “se llevaron plata y bastante bebida. Hasta cerveza fría se llevaron, porque se tomaron el tiempo de abrir la heladera”.

Por último, aseguró que “el que entró es menor, los otros no lo sé. Igual la policía está trabajando muy bien y con mucha información. Pese a las rejas y las cámaras habrá que tomar otras medidas”.