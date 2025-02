La Corporación de Comercio presentó en La Brújula 24 una nueva edición de la FISA

El próximo fin de semana largo (desde este sábado 1º al martes 4 de marzo) tendrá lugar una nueva edición de la FISA, una de las citas con los sectores productivos más importante de la ciudad y con alcance a nivel regional.

Se desarrollará de 11 a 21, nuevamente contará con la presencia de stands, expositores, un patio gastronómico, shows y bandas en vivo, destacándose la presencia de Soy Rada. La entrada costará $5000, mientras que para menores de 12 años y jubilados será sin cargo. En cuánto a las formas de acercarse al lugar, los colectivos de la línea 500 llegarán hasta la puerta del predio.

Jorge Bonacorsi y Juan Carlos Starobinsky, presidente y gerente respectivamente de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca, palpitaron lo que se viene en LA BRÚJULA 24 y se mostraron optimistas en cuanto al éxito de la propuesta.

"Habrá 200 espectáculos, que son cada uno de los stands y ese es el leit motiv de este gran evento. Buscamos potenciar a las pymes de Bahía Blanca ya que muchos vecinos no saben que algunos productos se venden en la ciudad. Lo que se hace es una maqueta de una ciudad potente con universidades, clubes, tratando de mostrar el potencial, sabiendo que el Puerto es nuestro eje central", sostuvo Starobinsky.

A su turno, Bonacorsi refirió que "mi idea es poner también en valor la cultura, por eso siempre me he negado a traer números de afuera. Con uno es suficiente, después lo que hay que buscar es poner en valor a nuestra gente. En el caso de Rada, lo potenciaron los boliches de Bahía Blanca, lo propio con Abel Pintos que se vio ayudado por el Coro de la Cooperativa Obrera. Quizás alguno de los que aparece en la FISA, en cuatro o cinco años sea una figura nacional. El caso del Mago Ghalo estudió con Rada, pero también influye el factor suerte y Agustín estuvo en el lugar exacto en el momento justo".

"Otros artistas estarán dando vueltas por el predio durante los cuatro días de Carnaval. La gente de Tiro Federal tendrá a cargo el ordenamiento del estacionamiento, recomendamos a la gente que vaya con tranquilidad. La feria se recorre en seis horas, no queremos accidentes, la recomendación es que vayan por la ruta, es ideal para no cruzarse de carril. Igualmente, el que venga por Alem, Zelarrayán y Don Bosco tendrá la presencia de los controles de tránsito. Estará el Club Náutico con los veleros y la gente de arquería. El estacionamiento no es pago, solo a voluntad", infirió el gerente de la entidad.

Mientras que el presidente cerró manifestando: "Afuera estará la Cetac de los camiones y llevará a los simuladores. Vendrán el presidente de CAME, de FEBA, las dos organizaciones más importantes a nivel comercial en Nación y Provincia y el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, con la particularidad de que la Corporación se fundó antes que la primera de las mencionadas".

Hacé click en este link para ver el cronograma completo de actividades para los cuatro días.