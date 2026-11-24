Paladar Negro
Buñuelos de zanahoria nutritivos: sin fritura y fácil de hacer
Incorporar verduras a las comidas de todos los días no siempre resulta sencillo. A veces cuesta salir de las preparaciones de siempre y encontrar alternativas que sean atractivas para toda la familia. Sin embargo, hay recetas clásicas que, con un pequeño cambio, pueden convertirse en grandes aliadas. Una de ellas son los buñuelos de zanahoria al horno.
Esta versión tiene una ventaja que no pasa inadvertida: deja de lado la fritura sin resignar sabor ni textura. El resultado son unos buñuelos doraditos por fuera y tiernos por dentro, con el gusto suave y ligeramente dulce que aporta la zanahoria. Una combinación ideal para quienes buscan comer un poco más saludable sin complicarse demasiado.
Además de ser fáciles de preparar, representan una opción económica para aprovechar ingredientes que suelen estar presentes en cualquier cocina. La zanahoria es una verdura rica en betacarotenos, precursores de la vitamina A, y también aporta fibra, por lo que incluirla en distintas preparaciones permite sumar nutrientes a la alimentación cotidiana.
Ingredientes
Para una fuente de aproximadamente 12 a 15 buñuelos de zanahoria medianos, se necesitan estos ingredientes:
- 3 zanahorias medianas
- 2 huevos
- 1/2 cebolla chica
- 1 diente de ajo
- 4 cucharadas soperas colmadas de harina leudante
- 3 cucharadas soperas de queso rallado tipo sardo o parmesano
- 1 cucharadita de perejil fresco picado
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
- Aceite en spray o unas gotas para la placa
Preparación
- En un recipiente amplio, colocar las zanahorias ralladas finas junto con la cebolla picada y el ajo. Mezclar con las manos o una cuchara para que los jugos naturales de la zanahoria comiencen a integrarse.
- Agregar los dos huevos ligeramente batidos, el perejil fresco y el queso rallado. Condimentar con una pizca de sal, pimienta negra molida y apenas un toque de nuez moscada.
- Incorporar la harina de a cucharadas mientras se mezcla con espátula. Debe quedar una pasta húmeda y maleable, no excesivamente líquida. Si la preparación parece muy seca, se puede añadir una o dos cucharadas de leche; si está muy fluida, una cucharada extra de harina o avena.
- Aceitar ligeramente una placa para horno. Con la ayuda de dos cucharas soperas, tomar porciones de la mezcla y colocarlas sobre la bandeja dejando un pequeño espacio entre cada una. Aplastar suavemente la parte superior para darles forma redondeada y pareja.
- Llevar a horno precalentado a temperatura fuerte (200 °C) durante unos 15 a 18 minutos. A mitad de cocción, dar vuelta cada buñuelo con una espátula para lograr un dorado parejo y una corteza crujiente de ambos lados.
Con información de Diario Uno Recetas
Un testigo denuncia que tras declarar contra Montezanti la policía lo detuvo y lo golpeó
Los bancos cambian su horario desde el lunes: cómo atenderán en Bahía y la región
Las universidades advierten que no podrán funcionar en 2027 si el Congreso no modifica el Presupuesto
Hallan a un hombre sin vida en Villa Harding Green: investigan si cayó de una escalera
Denuncian que les robaron la plata para viajar a un torneo de baile y piden ayuda para cumplir el sueño
Más Leídas
-
La región19 horas ago
Video: camionero circulaba con la batea levantada y chocó contra un puente en la Ruta 33
-
Noticias B12 horas ago
Siete detenidos por entrar a los golpes a una casa para recuperar una moto robada
-
Noticias B21 horas ago
Ley de Ludopatía: se negocian cambios para tratarla esta semana en el Senado
-
Noticias B11 horas ago
Ruta 33: corte total de tránsito a la altura del puente impactado por la batea del camión
-
Noticias B20 horas ago
Debate caliente entre Tunessi y Zaninelli por el polémico homenaje a Santucho en la UBA
-
Noticias B13 horas ago
ABSA anuncia trabajos que afectarán el servicio de agua el jueves en todo Ingeniero White
-
Destacada C4 horas ago
Hallan a un hombre sin vida en Villa Harding Green: investigan si cayó de una escalera
-
Deportes22 horas ago
Se conocieron todos los jugadores que votó Messi en la historia del Balón de Oro