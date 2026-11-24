Incorporar verduras a las comidas de todos los días no siempre resulta sencillo. A veces cuesta salir de las preparaciones de siempre y encontrar alternativas que sean atractivas para toda la familia. Sin embargo, hay recetas clásicas que, con un pequeño cambio, pueden convertirse en grandes aliadas. Una de ellas son los buñuelos de zanahoria al horno.

Esta versión tiene una ventaja que no pasa inadvertida: deja de lado la fritura sin resignar sabor ni textura. El resultado son unos buñuelos doraditos por fuera y tiernos por dentro, con el gusto suave y ligeramente dulce que aporta la zanahoria. Una combinación ideal para quienes buscan comer un poco más saludable sin complicarse demasiado.

Además de ser fáciles de preparar, representan una opción económica para aprovechar ingredientes que suelen estar presentes en cualquier cocina. La zanahoria es una verdura rica en betacarotenos, precursores de la vitamina A, y también aporta fibra, por lo que incluirla en distintas preparaciones permite sumar nutrientes a la alimentación cotidiana.



Ingredientes

Para una fuente de aproximadamente 12 a 15 buñuelos de zanahoria medianos, se necesitan estos ingredientes:

3 zanahorias medianas

2 huevos

1/2 cebolla chica

1 diente de ajo

4 cucharadas soperas colmadas de harina leudante

3 cucharadas soperas de queso rallado tipo sardo o parmesano

1 cucharadita de perejil fresco picado

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Aceite en spray o unas gotas para la placa

Preparación

En un recipiente amplio, colocar las zanahorias ralladas finas junto con la cebolla picada y el ajo. Mezclar con las manos o una cuchara para que los jugos naturales de la zanahoria comiencen a integrarse. Agregar los dos huevos ligeramente batidos, el perejil fresco y el queso rallado. Condimentar con una pizca de sal, pimienta negra molida y apenas un toque de nuez moscada. Incorporar la harina de a cucharadas mientras se mezcla con espátula. Debe quedar una pasta húmeda y maleable, no excesivamente líquida. Si la preparación parece muy seca, se puede añadir una o dos cucharadas de leche; si está muy fluida, una cucharada extra de harina o avena. Aceitar ligeramente una placa para horno. Con la ayuda de dos cucharas soperas, tomar porciones de la mezcla y colocarlas sobre la bandeja dejando un pequeño espacio entre cada una. Aplastar suavemente la parte superior para darles forma redondeada y pareja. Llevar a horno precalentado a temperatura fuerte (200 °C) durante unos 15 a 18 minutos. A mitad de cocción, dar vuelta cada buñuelo con una espátula para lograr un dorado parejo y una corteza crujiente de ambos lados.

Con información de Diario Uno Recetas