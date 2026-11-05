Rhein Motor presentó en Bahía Blanca dos exclusivos modelos deportivos de BMW

Contenido Patrocinado. Rhein Motor fue escenario de una presentación especial en Bahía Blanca. El pasado 23 de octubre, la concesionaria oficial de BMW dio a conocer dos de los modelos más destacados de la línea deportiva de la marca alemana: el BMW M2 CS y el BMW M440i xDrive Cabrio.

El encuentro convocó a clientes, invitados y entusiastas del mundo automotor, quienes pudieron conocer de cerca dos propuestas que reflejan diferentes maneras de disfrutar la conducción deportiva, con la innovación y sofisticación características de BMW.

BMW M2 CS: potencia y deportividad en su máxima expresión

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue el BMW M2 CS, una versión de altas prestaciones desarrollada por BMW M, la división deportiva de la compañía alemana.

Este modelo se destaca por su construcción liviana, su elevada potencia y una puesta a punto especialmente concebida para maximizar el rendimiento y las sensaciones al volante.

Su presentación en Bahía Blanca permitió acercar a los aficionados locales un vehículo exclusivo, que lleva el ADN deportivo de BMW a uno de sus niveles más exigentes.

BMW M440i xDrive Cabrio: elegancia y libertad al volante

La otra gran atracción fue el BMW M440i xDrive Cabrio, un descapotable que combina prestaciones deportivas, tecnología y confort.

Su diseño elegante, la posibilidad de disfrutar de la conducción a cielo abierto y el sistema de tracción integral inteligente xDrive lo convierten en una alternativa para quienes buscan una experiencia de manejo dinámica sin resignar sofisticación.

El modelo representa una faceta diferente del espíritu BMW, en la que el placer de conducir se combina con el confort y la versatilidad para disfrutar tanto de la ciudad como de la ruta.

Rhein Motor continúa acercando las novedades de BMW a la región

Con esta presentación, Rhein Motor reafirmó su apuesta por Bahía Blanca y la región, ofreciendo a sus clientes la posibilidad de conocer de primera mano las últimas novedades de la marca.

El encuentro también permitió compartir una experiencia exclusiva alrededor del diseño, la tecnología y la pasión por los automóviles.

Quienes deseen conocer más sobre estos modelos y la propuesta de BMW pueden acercarse a Rhein Motor, concesionaria oficial ubicada en Donado 228, Bahía Blanca.