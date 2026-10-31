Dura baja en River: Aníbal Moreno quedó descartado ante Boca

El mediocampista Aníbal Moreno quedó descartado para el Superclásico entre River y Boca este domingo desde las 15 en La Bombonera, luego de haber sido exigido en el entrenamiento de este sábado y sentir dolor en la lesión lumbar que le impidió terminar el duelo con Racing el fin de semana pasado.

La presencia del volante había estado en duda durante toda la semana, a raíz de la molestia que no lo dejó entrenarse con normalidad. Sin embargo, en el Millonario tenían ilusión de poder contar con él, pero ese deseo se esfumó durante la práctica.

El dolor volvió a condicionar al catamarqueño de 24 años, quien fue exigido y desde el inicio del entrenamiento padeció molestias en la zona. Por esa razón, el cuerpo técnico optó por no arriesgarlo y ni siquiera integró la lista de concentrados para el Superclásico.

Ante la lesión de Fausto Vera, otrora compañero y hoy recambio directo del ex-Palmeiras, quien daría un paso hacia adelante sería el juvenil Lucas Silva. Frente a la Academia, el pibe categoría 2007 disputó su primer partido en tres meses (el noveno en Primera) y, protegido por Tobías Andrada en el 4-4-2 dispuesto sin la pelota, cumplió con una labor ordenada. Esa, junto a las circunstancias médicas, sería su llave de acceso al once.

Mientras tanto, el resto de la formación estaría confirmada: Marcos Acuña impondría su jerarquía y experiencia ante la frescura de Francisco Ortega y Lucas Beltrán, consolidado desde la goleada en Córdoba contra Belgrano, seguiría ganándole la pulseada personal a Sebastián Driussi. Con un mediocampo poblado y un ataque al ritmo de Ángel Correa y Thiago Almada, River se prepara para jugar el Superclásico en la Boca.

La posible formación de River vs. Boca, por el Torneo Clausura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Fuente: TyC