Espectáculos
Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: los detalles de la boda
La cantante y el conductor celebraron su casamiento en una exclusiva casona. Hubo invitados famosos y un estricto operativo de seguridad.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado en una ceremonia íntima que reunió a numerosas figuras del espectáculo argentino. La pareja eligió una antigua casona del barrio porteño de San Telmo para dar el sí, en medio de un importante operativo de seguridad que buscó mantener los detalles de la celebración lejos de las cámaras.
El lugar elegido fue Casa Carlos, una propiedad que combina la arquitectura tradicional de Buenos Aires con amplios espacios verdes. Aunque los novios intentaron preservar su intimidad, una fotografía aérea que comenzó a circular en redes sociales dejó al descubierto parte de la ambientación, con un altar montado sobre el césped y una decoración de estilo minimalista.
La lista de invitados incluyó a varios amigos y compañeros de la cantante, entre ellos Peter Lanzani, Cande Vetrano, Justina Bustos, Mery del Cerro, Dillom, Benjamín Rojas y Juliana Gattas. También estuvo presente Majo Riera, madre de Lali, junto a otros familiares que acompañaron a la pareja en uno de los momentos más importantes de su relación.
Detrás de la organización estuvo Claudia Villafañe, quien se encargó de coordinar cada detalle a través de su empresa Plan V. Para evitar filtraciones, se montó un estricto dispositivo de seguridad, con controles de acceso mediante códigos QR, personal apostado en los alrededores y restricciones para la prensa y los curiosos que se acercaron al lugar.
Uno de los momentos más llamativos tuvo como protagonista a Damián Betular, responsable de la torta nupcial y la mesa dulce. Su llegada generó un particular despliegue: para impedir que el diseño quedara expuesto antes de que lo vieran los recién casados, los organizadores utilizaron una enorme tela blanca que bloqueó la vista durante el traslado del postre.
Pese al hermetismo que rodeó la ceremonia, las redes sociales terminaron convirtiéndose en una ventana hacia el festejo. Las imágenes filtradas, la llegada de los invitados y hasta el operativo para esconder la torta alimentaron la curiosidad de los seguidores. Así, entre famosos, medidas de seguridad y algunas perlitas inesperadas, Lali y Pedro protagonizaron una de las bodas más comentadas del espectáculo argentino.
Con información de La Nación
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