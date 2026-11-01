Superclásico caliente: las expulsiones y polémicas que encendieron el Boca-River

Boca se quedó con el Superclásico tras vencer 1-0 a River en La Bombonera, en un partido que tuvo más roces, protestas y tarjetas que fútbol. El árbitro Nicolás Ramírez fue protagonista de una tarde cargada de polémicas, con dos expulsados en el Millonario y varias jugadas que generaron fuertes reclamos.

La primera acción determinante llegó apenas a los 9 minutos. Lucas Martínez Quarta derribó sin pelota a Miguel Merentiel cuando el delantero se encaminaba hacia el arco. Ramírez no advirtió la infracción en primera instancia, pero fue convocado por el VAR y, tras revisar la jugada, le mostró la roja directa al defensor de River por impedir una ocasión manifiesta de gol.

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Con el partido cada vez más friccionado, comenzaron a acumularse las amonestaciones. Lautaro Di Lollo vio la amarilla a los 19 minutos y Jagger Herrera recibió la misma sanción a los 42. Ya en el descuento de la primera mitad, Marcos Acuña y Leandro Paredes protagonizaron un encontronazo con empujones que terminó con ambos jugadores amonestados.

Sin embargo, una de las mayores controversias ocurrió a los 12 minutos del complemento. Lautaro Blanco se proyectó al ataque y, al intentar disputar la pelota, se lanzó al piso con una plancha sobre Andrada. Los futbolistas de River reclamaron expulsión, pero Ramírez consideró que la acción merecía solamente una tarjeta amarilla.

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La discusión volvió a encenderse a los 27 minutos, cuando Paredes cometió una infracción sobre Galván. Como el capitán de Boca ya estaba amonestado, todo el banco visitante pidió una segunda amarilla que lo dejara fuera del encuentro. El árbitro decidió no mostrarle otra tarjeta y permitió que continuara jugando.

A los 34 minutos llegó la segunda expulsión de River. Gonzalo Montiel cometió una dura falta sobre Blanco y recibió la roja directa. Los jugadores del Millonario protestaron porque entendían que la infracción merecía una amarilla, pero Ramírez sostuvo su decisión después de varios minutos de discusión.

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El encuentro también dejó otras acciones cuestionadas, como la amarilla a Valencia por un cabezazo sobre Nicolás Otamendi y la amonestación a Velasco. Finalmente, Boca celebró una victoria importante, aunque buena parte de las conversaciones posteriores al partido quedaron atravesadas por el criterio arbitral y las diferencias entre las sanciones aplicadas en jugadas similares.

Con información de Olé