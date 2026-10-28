Dorrego: buscan prohibir uso de gomeras y rifles de aire comprimido en espacios públicos

El Concejo Deliberante de Coronel Dorrego comenzó a analizar un proyecto de ordenanza que propone prohibir el uso, disparo y manipulación de gomeras, hondas, resorteras, rifles de aire comprimido y dispositivos similares en los espacios públicos de todo el distrito.

La iniciativa fue presentada por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) y pasó a comisiones para su tratamiento, con el acompañamiento de las restantes fuerzas políticas.

Según informó La Dorrego, la concejala Romina Rozas explicó que la propuesta surgió a partir de reclamos de vecinos preocupados por la utilización de estos elementos, especialmente entre niños y adolescentes, en plazas y otros lugares de concurrencia pública.

Entre los argumentos del proyecto se mencionan los riesgos que estas prácticas representan para la comunidad, como lesiones a personas y mascotas, la muerte de aves y daños en luminarias y otros bienes públicos.

Durante el debate, la edil recordó un hecho ocurrido recientemente en Coronel Dorrego, cuando un niño de siete años resultó herido con un arma de aire comprimido. La situación generó preocupación entre los vecinos y motivó la necesidad de avanzar con medidas preventivas.

La propuesta establece que el Municipio pueda retener los dispositivos cuando se compruebe su utilización en espacios públicos. Para recuperarlos, sus propietarios deberán presentar la correspondiente factura de compra emitida por un comercio habilitado.

Los integrantes del Concejo Deliberante en Coronel Dorrego.

Además, contempla la incorporación de sanciones a la ordenanza municipal 3596/16. Las multas serían equivalentes al valor de 10 litros de combustible para quienes utilicen gomeras, hondas o resorteras, y de 40 litros para los rifles de aire comprimido y elementos similares.

En caso de reincidencia, los montos se duplicarían. Si la infracción fuera cometida por un menor de 18 años, la responsabilidad económica recaería sobre el adulto responsable.

El proyecto también prevé un período inicial de tres meses desde su eventual promulgación, durante el cual se realizarían tareas de difusión y concientización sin aplicar sanciones económicas.

Rozas aclaró que el objetivo no es exclusivamente punitivo ni recaudatorio, sino generar mayor responsabilidad entre los adultos y modificar conductas que pueden poner en peligro a otras personas.

La iniciativa recibió el acompañamiento de Rosana Cabarcos, de La Libertad Avanza, y Mercedes Gagna, de Fuerza Patria. Ambas coincidieron en la importancia de avanzar con medidas de prevención, aunque plantearon la necesidad de analizar algunos aspectos de la normativa.

Por el momento, la prohibición no está vigente, ya que el proyecto deberá continuar su tratamiento legislativo antes de una eventual aprobación.