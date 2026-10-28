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El Rally Dakar empezaría en Portugal y volvería a África luego de 20 años

La organización descartó Arabia Saudita como sede de la próxima edición debido al conflicto en Medio Oriente. La ciudad de Faro aparece como candidata para recibir la largada, mientras que Marruecos albergaría las principales etapas.

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El Rally Dakar 2027 podría experimentar un cambio histórico en su recorrido y regresar a sus orígenes con una largada en Europa y el desarrollo de gran parte de la competencia en África. Portugal y Marruecos aparecen como las principales alternativas para recibir la próxima edición, aunque el trazado definitivo todavía no fue confirmado oficialmente.

La posibilidad tomó fuerza luego de que Amaury Sport Organisation (ASO), empresa encargada de organizar la prueba, anunciara que el Dakar no se disputará en Arabia Saudita en 2027, como estaba previsto inicialmente, debido a la situación de seguridad en Medio Oriente.

Según informó Diario Huarpe, la ciudad portuguesa de Faro, ubicada en la región del Algarve, es una de las principales candidatas para albergar las actividades previas, las verificaciones técnicas y administrativas, la ceremonia de presentación y el prólogo de la competencia.

Las negociaciones también contemplan la utilización del Estadio del Algarve, ubicado entre Faro y Loulé, como centro de operaciones de los equipos y vehículos participantes.

De concretarse esta alternativa, el prólogo se disputaría sobre un recorrido cronometrado de entre 20 y 30 kilómetros. Posteriormente, la caravana se trasladaría hacia Marruecos, donde se desarrollarían las etapas más exigentes del rally.

Las estimaciones preliminares indican que la 49ª edición podría contar con 12 etapas y aproximadamente 4.500 kilómetros cronometrados, con un calendario tentativo entre el 9 y el 22 de enero de 2027.

Sin embargo, desde la organización todavía no oficializaron las ciudades que formarán parte del recorrido, las distancias ni las fechas definitivas.

La decisión de abandonar temporalmente Arabia Saudita fue anunciada el pasado 25 de octubre, en acuerdo con las autoridades deportivas de ese país y con el respaldo de las federaciones internacionales de automovilismo y motociclismo.

Desde ASO aclararon que se trata de una medida excepcional y confirmaron que el Dakar regresará a territorio saudita en 2028, cuando se disputará la 50ª edición de la histórica competencia.

El posible retorno a África marcaría un acontecimiento importante para el rally más exigente del mundo. La última edición disputada en ese continente fue en 2007, mientras que la carrera programada para 2008 fue suspendida por amenazas a la seguridad.

A partir de 2009, el Dakar se trasladó a Sudamérica, donde Argentina tuvo un papel destacado como sede de largadas, llegadas y numerosas etapas hasta 2019. Desde 2020, la competencia se desarrolla en Arabia Saudita.

Si finalmente se confirma el recorrido entre Portugal y Marruecos, el Dakar recuperará parte de su identidad original, con una salida desde territorio europeo y el regreso a los caminos y desiertos africanos después de dos décadas.

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