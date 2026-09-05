León XIV prepara una visita a la Argentina con fuerte impronta social

El Vaticano avanza en la organización de la visita que el papa León XIV realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, con una agenda que combinará actos institucionales, celebraciones religiosas masivas y actividades vinculadas con sectores vulnerables.

Una misión de la Santa Sede recorrió durante esta semana los principales lugares incluidos en el itinerario y mantuvo reuniones con autoridades nacionales, bonaerenses y porteñas. El programa definitivo será anunciado oficialmente a mediados de septiembre.

Entre las actividades previstas aparecen una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde viven unas 400 personas con discapacidades severas, y una recorrida por la cárcel de Devoto. De esta manera, el pontífice buscará mantener contacto directo con situaciones de marginación y exclusión social.

El Gobierno nacional y la Conferencia Episcopal expresaron su “alegría por la presencia y el trabajo de la delegación de la Secretaría de Estado de la Santa Sede” y destacaron la coordinación entre distintos niveles gubernamentales y la Iglesia como una “valiosa expresión de diálogo, cooperación y fraternidad en nuestra patria”.

La agenda incluiría además una misa central en la zona del Monumento de los Españoles, en Palermo, seguida de un encuentro con jóvenes. También se espera una multitudinaria celebración en la Basílica de Luján durante la última jornada de la visita, antes de que León XIV continúe viaje hacia Perú.

En Córdoba, en tanto, se proyecta una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), con capacidad para cientos de miles de personas, y una actividad en la Catedral.

También se analizan encuentros con organizaciones sociales, referentes políticos y representantes de distintos credos. En ese contexto, se esperan mensajes relacionados con la defensa de la dignidad humana y el rechazo a la exclusión social, en continuidad con varios de los lineamientos pastorales impulsados durante el pontificado de Francisco.

Con información de La Nación