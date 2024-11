Bahía participará en el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales

El tercer domingo de noviembre se conmemora el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales y Bahía Blanca será parte de las actividades que se desarrollarán en distintas partes del planeta.

"El acto en Bahía se va a hacer el sábado por una cuestión de agenda municipal. Quedó aprobada la ordenanza en la cual el distrito adhiere a la ley nacional y a la resolución de Naciones Unidas que establece el tercer domingo de noviembre como el Día en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, y dentro de la ordenanza estipulamos que se haga un acto y se iluminen los edificios de amarillo, que es el hilo conductor de esta fecha en todo el mundo para visibilizar esta problemática", explicó Santiago Saccoccia en el programa Nunca es Tarde.

La actividad será este sábado 16 a las 18.30 en la Plaza Rivadavia y los edificios públicos de la ciudad y el Consorcio del Puerto se van a iluminar de amarillo en recuerdo de las víctimas de siniestros viales.

Santiago es el papá de Facundo, joven de 17 años quien murió en 2018 en un siniestro vial ocasionado por un conductor imprudente que iba drogado y alcoholizado. Fue quien propuso la ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante para la conmemoración de este fin de semana, junto con Andrea País.

En relación con el tránsito en Bahía, Saccoccia, señaló que "estamos mal por varios factores, desde infraestructura, cantidad de vehículos, sistema de licencia, pero lo importante es siempre intentar mejorar. No quedarse con decir esto no tiene solución y no hacer nada, siempre intentar traer acciones como la que traemos ahora, que es para concientizar, que también es lo que falta. Esa es la finalidad del Día del Recuerdo de las Víctimas".

Saccoccia resaltó que la meta es "intentar que el que no mira la seguridad vial, que no le presta atención al tránsito, reflexione, porque esto sigue siendo la principal causa de muerte en jóvenes de nuestro país, más allá de todas las acciones que se vienen haciendo, nunca se logró bajar. Para eso son este tipo de acciones, porque tomamos con naturalidad el desplazarnos de un lugar a otro y decir: 'Mirá, aquel se murió, y bueno, te pasa'. No, no es así. Por eso estas acciones son para concientizar".