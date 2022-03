Contrataron a la chica que buscaba empleo para festejar su cumpleaños

Samanta Olivo llevaba varios meses buscando un empleo y se animó a publicar en redes que esperaba encontrar uno y así tener un ingreso económico, que de paso le sirviera para celebrar su cumpleaños que ya estaba cerca.

Luego de su mensaje y de la nota que le dio a La Brújula 24, esta bahiense que hoy festejará 23 años, recibió la llamada que esperaba y ya tiene trabajo.

“Estoy recontenta. Comencé ayer viernes. Conseguí en una empresa de transporte que me contactó por WhatsApp y me pidieron que les contara lo que estaba pasando”, dijo Samanta en comunicación con este diario digital.

La chica comentó que está muy agradecida porque muchas personas se mostraron interesadas en darle una mano. “No paré de recibir llamadas, mensajes super lindos y una chica que se llama Camila me regaló la torta de cumpleaños”, afirmó.

“Hubo otras personas que hacían comentarios medio feos, porque decían que no me preocupaba, pero yo buscaba trabajo para hacer algo para mi día a día, no pedí que me regalen nada y es lo que pude lograr”, concluyó.