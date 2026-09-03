Trump fue consultado por Malvinas y dejó una respuesta que inquieta al Reino Unido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó garantizar un eventual respaldo al Reino Unido ante una disputa por la soberanía de las Islas Malvinas y, al mismo tiempo, expresó su malestar con Londres por la falta de apoyo militar durante la guerra en Irán.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con la cadena británica GB News, horas antes de la cadena nacional anunciada por Javier Milei para este jueves a las 21, en la que el mandatario argentino se referirá a la cuestión Malvinas.

Consultado específicamente sobre si Estados Unidos respaldaría al Reino Unido frente a un eventual reclamo argentino, Trump no dio una respuesta afirmativa y recordó la guerra de 1982. “Estuve allí cuando fue la primera guerra. Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca”, señaló. Luego destacó la actuación británica en aquel conflicto, aunque remarcó la distancia geográfica del archipiélago.

"Tu país no estuvo ahí para ayudarme"



Al ser consultado por las Islas Malvinas, Donald Trump dijo que el Reino Unido "no lo está haciendo bien" y remarcó: "Obtienen un gran porcentaje de su petróleo en el estrecho de Ormuz y no estuvieron ahí para ayudarme". pic.twitter.com/aGW8cRwaiM — Corta (@somoscorta) September 3, 2026

Durante la misma entrevista, el mandatario norteamericano endureció sus críticas hacia Londres por su comportamiento durante las operaciones militares en Irán. Trump sostuvo que el Reino Unido depende en buena medida del petróleo que atraviesa el estrecho de Ormuz y cuestionó que no haya participado con embarcaciones en el despliegue.

Según relató, llegó a solicitar colaboración a la OTAN y al entonces primer ministro británico Keir Starmer. “¿Por qué no enviaste un par de barcos?”, recordó haber preguntado, antes de asegurar que la respuesta fue que el Reino Unido no disponía de ellos. “Fue bastante triste todo el asunto”, manifestó.

Las palabras sobre Malvinas tuvieron repercusión inmediata en Londres. La dirigente laborista Anna Turley reiteró la posición británica y aseguró que las islas “son británicas y seguirán siendo británicas”. Las declaraciones se producen mientras existe una fuerte expectativa en Argentina por el mensaje que Milei brindará esta noche sobre el reclamo de soberanía.