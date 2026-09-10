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Reconocerán a Karina Zukerman como personalidad destacada de la cultura
El acto de homenaje post mortem será este viernes en el Concejo Deliberante.
La artista bahiense Karina Zukerman será reconocida post mortem por el Concejo Deliberante de la ciudad como personalidad destacada de la cultura a 10 años de su fallecimiento, un homenaje que irá acompañado de una muestra en su memoria.
Zukerman nació con una deficiencia muscular que le impedía mover brazos y piernas, pero eso no le impidió desarrollar su vocación artística a través de la pintura, donde encontró un modo de expresión y de construcción personal.
Con el reconocimiento post morten se destaca su trayectoria artística y social marcada por la superación y el compromiso. Su historia también vuelve a poner en agenda la accesibilidad y los derechos de las personas con discapacidad.
Zukerman nació en Bahía Blanca el 15 de abril de 1970 y a los 18 años ingresó en la Asociación de Artistas Pintores con la Boca y con el Pie, espacio a través del cual realizó exposiciones individuales y colectivas, llevando su obra a distintos ámbitos. Su producción artística la convirtió en una referente.
La artista fundó la Asociación Integral Humanista de Personas con Discapacidad, promoviendo ferias regionales de artesanos y artistas, tanto discapacitados como no discapacitados, con el objetivo de generar inclusión y visibilidad.
Además, integró la Asociación Mundial Pintores con la Boca y el Pie, Mundo sin Guerras y sin Violencia y el Movimiento Humanista, siempre con una mirada puesta en la igualdad de oportunidades y la participación plena.
Falleció en su Bahía natal el 19 de septiembre de 2016, a los 46 años.
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