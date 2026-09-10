Reconocerán a Karina Zukerman como personalidad destacada de la cultura

La artista bahiense Karina Zukerman será reconocida post mortem por el Concejo Deliberante de la ciudad como personalidad destacada de la cultura a 10 años de su fallecimiento, un homenaje que irá acompañado de una muestra en su memoria.

Zukerman nació con una deficiencia muscular que le impedía mover brazos y piernas, pero eso no le impidió desarrollar su vocación artística a través de la pintura, donde encontró un modo de expresión y de construcción personal.

Con el reconocimiento post morten se destaca su trayectoria artística y social marcada por la superación y el compromiso. Su historia también vuelve a poner en agenda la accesibilidad y los derechos de las personas con discapacidad.

Zukerman nació en Bahía Blanca el 15 de abril de 1970 y a los 18 años ingresó en la Asociación de Artistas Pintores con la Boca y con el Pie, espacio a través del cual realizó exposiciones individuales y colectivas, llevando su obra a distintos ámbitos. Su producción artística la convirtió en una referente.

La artista fundó la Asociación Integral Humanista de Personas con Discapacidad, promoviendo ferias regionales de artesanos y artistas, tanto discapacitados como no discapacitados, con el objetivo de generar inclusión y visibilidad.

Además, integró la Asociación Mundial Pintores con la Boca y el Pie, Mundo sin Guerras y sin Violencia y el Movimiento Humanista, siempre con una mirada puesta en la igualdad de oportunidades y la participación plena.

Falleció en su Bahía natal el 19 de septiembre de 2016, a los 46 años.