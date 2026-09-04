La ONU deja de lado los viejos mapas por unos más cercanos a la realidad

La ONU votó este viernes a favor de abandonar el mapa ⁠mundial que sigue la proyección de Mercator, del siglo XVI, para adoptar uno que refleje con precisión el tamaño real de los países, una ⁠resolución ⁠impulsada por los africanos para contrarrestar la errónea percepción del continente.

Togo lideró la iniciativa para impulsar la campaña de la Unión Africana destinada a limitar el uso de la proyección de Mercator, que distorsiona el tamaño relativo de las masas continentales al ampliar las más cercanas a los polos. Esto hace que Groenlandia parezca casi del mismo tamaño que África, aunque es unas 14 veces más chica.

La resolución promueve la proyección Equal Earth, que representa con mayor precisión el tamaño de los continentes. La resolución se aprobó en la Asamblea General por 164 votos ⁠a favor, 1 en contra y 6 abstenciones.

Estados Unidos fue el único país que votó en contra, ⁠alegando que la resolución promueve una “agenda ideológica” ⁠y desvía la atención de los “verdaderos problemas de la paz internacional, la prosperidad o las buenas relaciones”.



Sin embargo, se espera que el resultado conduzca a una actualización de los planes de estudio y de la tecnología cotidiana, dado el amplio uso de la proyección de Mercator en la educación, la tecnología y la gobernanza.

Togo espera cambiar sus materiales de geografía escolar para fin de año, según dijo a Reuters el canciller Robert Dussey. “Togo será el primer país en cambiar sus propios libros de geografía. En las aulas, tenemos que cambiarlo para dar ejemplo a todos los países del mundo”, señaló. “Un mundo justo comienza con un mapa justo”.

La nueva proyección abandona la de Gerardus Mercator, geógrafo, cartógrafo, filósofo y teólogo nacido en Flandes en 1512. Su mapa del planeta fue diseñado para la navegación marítima y amplía artificialmente los territorios ubicados en latitudes altas.

África es aproximadamente tres veces más grande que Canadá y más de una vez y media el tamaño de Rusia; sin embargo, la proyección de Mercator ha llevado durante mucho tiempo a los estudiantes a pensar que esos países son comparables en tamaño –o incluso más grandes– que África.

“Durante más de 450 años, hemos basado nuestra comprensión de África y del mundo en un mapa que es erróneo”, dice el sitio web de Correct The Map. El movimiento defiende que la distorsión en el tamaño de los continentes en el mapa se trata de un problema de “poder y percepción”. La directora ejecutiva de Africa No Filter, una de las organizaciones detrás de la campaña, calificó la proyección de Mercator como “la mayor campaña de desinformación”.

Resulta matemáticamente imposible proyectar de manera exacta una superficie curva como la de la Tierra sobre una plana, como un papel o una pantalla. Por eso, todos los planos de la superficie terrestre están necesariamente distorsionados.

Dependiendo de la técnica que se utilice para crearlos, el tamaño, la forma y la ubicación de los continentes cambia. El problema que tiene la proyección de Mercator es que exagera el tamaño de los países a medida que estos se alejan de la línea del Ecuador.

Otros países ya se están comprometiendo al cambio. Como Francia, donde el canciller Jean-Noël Barrot se mostró favorable durante un discurso en la Sorbona. “Abandonaremos la proyección de Mercator en favor de representaciones cartográficas adaptadas a usos específicos, más fieles a las áreas superficiales reales y acordes con las recomendaciones de cartógrafos y científicos”.

Fuente: La Nación