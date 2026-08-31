De Pezzella para Messi: "Cambiaste nuestras vidas"

Germán Pezzella se sumó a las despedidas para Lionel Messi luego de que el rosarino anunciara su retiro de la Selección Argentina.

El defensor bahiense publicó un breve pero emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado por imágenes de los años que compartieron con la camiseta albiceleste.

“Las palabras nunca serán suficientes. Sos nuestro ídolo y nuestro ejemplo. Cambiaste nuestras vidas, Leo, gracias”, escribió Pezzella.

El futbolista surgido en las inferiores de Kilómetro Cinco integró junto a Messi una de las etapas más exitosas de la historia de la Selección y formó parte del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022, además de las Copas América y la Finalissima.

La publicación de Pezzella se sumó a la del también bahiense Lautaro Martínez, quien horas antes había dedicado una extensa despedida al capitán y destacado las enseñanzas que dejó dentro y fuera de la cancha.

Así, dos de los representantes bahienses que acompañaron a Messi durante los años de mayores éxitos de la Albiceleste expresaron públicamente su agradecimiento tras el final de una era en la Selección.