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Se firmó el llamado a licitación para el mantenimiento de El Cholo
La apertura de los sobres será el próximo 21 de septiembre.
La Municipalidad de Bahía Blanca firmó este lunes el llamado a licitación para las obras de mantenimiento del trayecto de El Chola hasta Bosque Alto y se espera la apertura del sobre para este mismo mes.
El intendente Federico Susbielles informó que se busca reparar "un sector que durante mucho tiempo estuvo en condiciones intransitables (...) con una inversión de $2.394 millones".
En un mensaje publicado en redes sociales el funcionario detalló que la licitación se publicará el 4 de septiembre y la apertura de sobres será el 21 de septiembre.
Desde julio, el Municipio de Bahía Blanca ya cuenta con el convenio firmado que le permitía avanzar con el llamado a licitación, luego de que fuera cedido por el Vialidad Nacional. Según se informó en su momento el convenio habilita a la municipalidad a hacerse cargo de las obras ante la ausencia de recursos nacionales y el avanzado estado de deterioro que presenta el tramo.
Las tareas se centrarán en el mantenimiento básico y el reasfaltado de las zonas más afectadas, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la transitabilidad en uno de los accesos más transitados de la ciudad.
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